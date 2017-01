Sigmaringen Feuerwehreinsätze werden provoziert - Polizei muss Streit schlichten

Wegen mehrerer Notrufe über eingeschlagene Brandmelder muss die Freiwillige Feuerwehr Sigmaringen gleich zwei Mal in die Erstaufnahme ausrücken. Polizeikräfte müssen einen Streit unter 40 Personen schlichten.

Unbekannte haben am Samstag kurz vor Mitternacht die Scheibe eines Brandmelders eingeschlagen und einen größeren Feuerwehreinsatz mit drei Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften ausgelöst. Der Bereich in der Erstaufnahmestelle musste zur Überprüfung geräumt werden. Wie die Polizei berichtet, gerieten hierbei etwa 40 Personen aneinander. Beide Gruppen gaben sich die Schuld für den Feuerwehreinsatz. Durch die Hinzuziehung weiterer Polizeikräfte konnten die Parteien getrennt und aus dem Gebäude geleitet werden. Danach überprüfte die Freiwillige Feuerwehr Sigmaringen das Gebäude. Ein stark alkoholisierter 20-Jähriger, der von der Menschenmenge bezichtigt wurde, den Brandalarm ausgelöst zu haben, wurde auf Anordnung des Bereitschaftsrichters vom Amtsgericht Balingen auf dem Polizeirevier Sigmaringen in Gewahrsam genommen. Einen weiteren Feuerwehreinsatz lösten Unbekannte in der Erstaufnahmestelle am Sonntag gegen 1.40 Uhr aus über einen missbräuchlich eingeschlagenen Brandmelders aus. Erneut rückte die Freiwillige Feuerwehr Sigmaringen an. Der Verursacher konnte jedoch nicht ausgemacht werden, so die Polizei.