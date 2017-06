Sigmaringen Festivität mit garantiertem Kinderspaß

Zweitägiges Stadtfest in Sigmaringen am 24./25. Juni. Die ihn ihren Stadtfarben Gelb-Rot geschmückte Kreisstadt verspricht eine Vielzahl an Höhepunkten. Besuch kommt auch aus den Partnerstädten Boxmeer und Feldkirch, sie bringen originelle Musiker mit.

Sigmaringen – Entsprechend dem Motto „Gelb-Rot“ wird die Kreisstadt an diesem Wochenende in den Stadtfarben erstrahlen: Gelb-rote Fahnen und Fähnchen wo hin man schaut sowie Festbesucher in Gelb und Rot gekleidet, in Pool-Shirts und mit Base-Caps. Spätestens dann ist jedem klar – das Sigmaringer Stadtfest – wie jedes Jahr im letzten Juniwochenende – findet statt. Die Wetterprognosen sind vielversprechend: Nicht mehr ganz so heiß wie unter der Woche soll es werden – ein echtes Hohenzollern-Wetter also. Mit einem bunten Veranstaltungsprogramm auf zwei Bühnen will das Stadtfest am Samstag und Sonntag zahlreiche Höhepunkte für Einheimische als auch Gäste von außerhalb bieten mit Jazz, Rock, Blasmusik, Tanz und internationalen Gesang, um nur einige Höhepunkte zu nennen. Als Attraktion gibt es auf dem Leopoldplatz ein Riesenkettenkarussell.

Für das leibliche Wohl sorgen die vielen Sigmaringer Vereine und gewerbliche Anbieter: neben dem Festklassiker der „Roten vom Brot“ gibt es zahlreiche Besonderheiten wie gebratene Forellen von der Hanfertäler Eulenzunft, „Pulled Pork“ aus dem Smoker der Grillsportfreunde, das Weißwurstfrühstück am Sonntagmorgen vom TSV Laiz und der Tischtennisgemeinschaft Sigmaringen/Laiz und vielen mehr. Auch ist die Auswahl an Getränken riesig und lässt wohl bei Alt und Jung keine Wünsche offen.

Offiziell eröffnet wird das Stadtfest am Samstag um 11 Uhr auf der Rathausbühne mit einem zünftigen Fassanstich, begleitet vom Spielmanns- und Fanfarenzug der Narrenzunft Vetter Guser und der Juxkapelle „Kuulvoer“ aus der Partnerstadt Boxmeer. Auch Besuch aus der Partnerstadt Feldkirch hat sich angekündigt. Zum traditionellen Fassanstich wird Bürgermeister Thomas Schärer von seinem Kollegen, Bürgermeister Wilfried Berchtold, aus Feldkirch unterstützt. „Ich freue mich, dass wir eine solch lebendige Städtepartnerschaft pflegen“, ist Schärer voll des Lobes. Im Anschluss an die Eröffnungsrede der Mitglieder des Stadtfestausschusses und des Bürgermeisters spielt die Feldkircher Stadtmusik. Am darauffolgenden Nachmittag wird an beiden Bühnen für die Festbesucher einiges geboten sein.

Der Samstagabend steht ganz unter dem Motto „Party“. Auf der Rathausbühne will die Gruppe „Notausgang“ mit ihrer „BlasRockParty in Grün“ das Publikum mitreißen. Auf der Landesbankbühne wollen die Vollblut-Musiker von „Different Soul“ für den richtigen Groove mit Soulmusik sorgen. Am Sonntag nach dem Frühschoppen mit der Sigmaringer Stadtkapelle wird dann am Nachmittag die Gruppe „Four Leaves Left“ oder – wie sie sich selbst bezeichnen – „der musizierende Männestammtisch“ – für Stimmung sorgen. Und „Gianni Dato an the blue tone power trio“ will die Besucher mit Blues, Balladen und Rock begeistern mit so bekannten Songs wie „All night long“ von Lionel Richie oder „Feel“ von Robbie Williams.

Auch an die kleinen Festbesucher ist gedacht. Neben dem Karussell, Bungee-Trampolin, vielen weiteren Attraktionen auf dem Leopoldplatz und der Clownin „Hanni Fee“, die im Festgebiet unterwegs sein wird, gibt es am Sonntag in der Apothekergasse und im „Grünen Meer“ eine Spielgasse, Außerdem wird die Jugendkunstschule zwei Kreativangebote bereitstellen: Malen an der Staffelei und Tonen. Übrigens: Am Stadtfest-Samstag veranstalten die Auszubildenden des Landratsamtes einen Flohmarkt beim Landratsamt in der Zeit zwischen 8 und 15 Uhr. Mit diesem finanzieren sie ein Kinderferienprogramm im August für Kinder, die nicht in den Urlaub fahren.

Shuttlebus

Zum Sigmaringer Stadtfest werden Shuttlebusse in alle Ortsteile und in die umliegenden Gemeinden angeboten. Die Busse fahren wie gehabt an der Haltestelle Donau/Modehaus Hofmann am Samstag, 24. Juni, um 24 Uhr, beziehungsweise 1 Uhr ab. Für zwei Euro pro Fahrt können die Festbesucher so den Aufenthalt beim Stadtfest unbeschwert und ohne Auto genießen. Die Tour 1 führt um 24 und 1 Uhr nach Mengen mit Ausstiegen. Die Tour 2 um die gleiche Zeit in Richtung Unter-/Oberschmeien und Göggingen. Die Tour 3 Richtung Gutenstein und die Tour 4 Richtung Jungnau. (loe)