Sigmaringen Fasnetspaß in der Kreisstadt bei Superwetter

Semerenger Narrengruppen feiern den "Auseliga". Auftakt der Hausfasnet am frühen Morgen mit dem vielfachen Narrenruf: "Nauf auf d'Stang". Der traditionalle Kinderumzug führt mit der Kutsche durch die Innenstadt.

„Wie heißt unser Semerenger Fasnetslied?“. Narrenrat Frank Oßwald von der Rathausbühne lässt nicht locker und Hunderte von Kindern der Kindergärten stimmen in die Sigmaringer „Nationalhymne“ ein. Lauthals singen sie „Nauf, nauf, nauf auf d'Stang!“ und „Freut Euch des Lebens!“ Kurzum: Eine gelungene „Hausfasnet“ am „Auseliga“ feiern die Narrenzunft Vetter Guser, die Hanfertäler Eulen, Semerenger Schbiallumbaschlecker, Riedhexen und Donauwölfe – und das bei schönstem Frühlingswetter, „Hohenzollernwetter“ geannt.

Früh aus den Federn hieß es für die Musikgruppen, die ab 6 Uhr mit klingendem Spiel durch die Innenstadt zogen. Von den Kindern und Schülern sehnsüchtig erwartet, dauerte es nicht lange, bis sie von den Narren befreit wurden und mit Musik und guter Laune auf den Rathausplatz geführt wurden. Dort gab es für die Kindergartenschüler jede Menge Kinderpunsch und Fasnetsküchle, bevor es zum traditionellen Kinderumzug durch die Innenstadt ging, angeführt von der Pferdekutsche mit dem Präsidenten der Vetter Guser Zunft, Albrecht Prinz von Hohenzollern und Zunftmeister Hartwig Mahlke. Sie hatten alle Hände voll zu tun, um die Mäschgerle am Umzugsrand mit Würstchen und Bretzeln zu versorgen. Neben den vielen Kindergartengruppen in Begleitung ihrer Erzieherinnen und Eltern sorgten auch bunte Mäschgerle, Fasnetsvereine, die Bräutlingsgesellen, der Fanfarenzug der Vetter Guser Zunft, die Feuerwehrkapelle und die Stadtkapelle für einen stimmungsvollen Umzug. Der geriet am Leopoldsplatz in Stocken geriet, da ein Lieferwagen den Weg zum Busbahnhof versperrte – Fahrgäste ins Hanfertal und zum Dettinger Berg mussten sich in Geduld üben.

Auch nach dem Umzug herrschte Hochstimmung in den Lokalen. Und wer in Behörden, Banken und sozialen Einrichtungen nicht am Fasnetstreiben teilnehmen konnte, bekam von den Narren die Stimmung frei Haus geliefert. Wie in der Landesbank Kreissparkasse. Dort sorgten diverse Gruppen für Ausgelassenheit. Dazu gab es Getränke, Butterbrezeln und Berliner. Gelungener Abschluss bildete am Abend der Hemeglonker-Umzug durch die Altstadt. Bekleidet mit Pyjamas und Nachthemden, angeführt vom Spielmanns- und Fanfarenzug, zog die bunte Schar mit Fackeln und Laternen in die Stadthalle zum Hemadglonkerball.