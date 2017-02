Sigmaringen Fasnet einmal auf Englisch erklärt

Ins Asylcafé Globus in Sigmaringen fallen die Narren ein und Vetter-Guser-Chef Hartmut Mahlke fordert die Anwesenden zum Mitmachen auf.

Wer aus fernen Ländern in die Kreisstadt kommt, der lernt eine ganze Menge unbekannter Bräuche kennen, die auch Nichteinheimischen Rätsel aufgibt: die Fasnet. Im Asylcafé „Globus“ im Fidelishaus gab es jetzt eine Lehrstunde in Sachen Brauchtum. Sie war fast schon filmreif.

Elias Lòadeda ist 18 Jahre alt und kommt aus dem Irak. Der junge Jeside wohnt in Laiz, und gibt eine erstaunliche Antwort auf die Frage, ob er so etwas wie Fastnacht kennt: „Ja, so ähnliche Sachen machen wir manchmal auch.“ Der historische Hintergrund dürfte wohl ein anderer sein und der Mummenschanz in der Heimat von Elias findet nicht immer in den gleichen Monaten statt. Sajad Hossein ist vier Jahre in Deutschland und hat eine eigene Wohnung. Der 24-Jährige hat Fastnacht schon erlebt und findet es ganz lustig. „Feiern macht immer Spaß“, lacht er und klatscht mit, als eine Abordnung des Spielmanns- und Fanfarenzuges der Vetter-Guser-Zunft mit Trommeln und Pfeifen einmarschiert. Mit dabei sind auch allerlei Gestalten mit Masken vor dem Gesicht. Und natürlich Zunftmeister Hartwig Mahlke im Outfit des Narrenrats. Er hat eine wichtige Aufgabe: Den Gästen erklären, was Fastnacht ist, wo sie herkommt und wie die Narrenfiguren in der Stadt heißen, untermalt von schönen Fotos.

Als Assistentin hat er die Traditonsfledermaus Britta Ullrich mitgebracht. Sie übersetzt Mahlkes Erklärungen ins Englische und meistert diese Aufgabe mit Bravour und Charme. Wer wusste schon, dass der Schlossnarro „Castle Jester“ heißt und Mahlke eigentlich Chef des „Carnival Committee“ ist. Und es ist von den „Brown Bats“, den „Red Bats“ und den „Traditional Bats“ (den drei Fledermausarten des Vetter Guser) die Rede. Die Gäste, darunter Sigmaringer, fanden es sehr „funny“ (lustig), was da alles erklärt wurde.

Mahlke erläuterte die einzelnen Fastnachtstage und machte deutlich: „Genießen sie die Fasnet, seien sie ein Teil davon.“ Auch an Fasnetsküchle hatten die Organisatorinnen Manuela Friedrich vom Caritasverband und Jutta Wolf gedacht. Sicher ist: Den Narrenruf „Nauf auf d'Stang“ beherrschen alle.