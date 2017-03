Sigmaringen Fahrradbörse in der Festhalle

Fahrradbörse in der Festhalle

In Laiz wird am Samstag, 25. März, für jeden Interessenten etwas geboten.

Sigmaringen-Laiz (loe) Ob Mountainbikes, Tourenräder, Rennräder, Kinderräder und andere – die große Fahrradbörse des Radsportclubs Sigmaringen in der Laizer Festhalle am kommenden Samstag, 25. März, bietet für jeden Interessenten etwas und erfreut sich Jahr für Jahr großer Beliebtheit. Hier hat jeder die Möglichkeit, gebrauchte Fahrräder zu kaufen oder zu verkaufen. Vorausgesetzt, die Fahrräder sind Fahrbereit, sauber und verkehrssicher. Die gebrauchten Fahrräder werden an diesem Tag von 9 bis 10.30 Uhr angenommen. Der Verkauf findet anschließend von 10.30 bis 12 Uhr statt. Bei Verkauf eines Rades wird eine Gebühr von zehn Prozent des Verkaufspreises erhoben. Kann ein Rad nicht vermittelt werden, muss dieses wieder ab 12 Uhr vom Verkäufer abgeholt werden. Für den Besitzer wird eine Gebühr von zwei Euro erhoben.