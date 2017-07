Sigmaringen Exklusive Führung durch Schloss Sigmaringen

Unter dem Motto "Von der Tradition zur Moderne" bietet das Fürstenehepaar am Freitag eine Führung durch die Ausstellung an.

Sigmaringen – Auf Schloss Sigmaringen wird Mode im historischen Kontext inszeniert. So lädt lädt Katharina Fürstin von Hohenzollern am Freitag, 28. Juli, zu einer exklusiven Führung durch die Ausstellung ein. „Von der Tradition zur Moderne“: Diesen Leitgedanken des Fürstenhauses greift Katharina Fürstin von Hohenzollern laut Mitteilung mit ihrer Ausstellung „Faszination Fashion“ auf. Seit dem 14. Juli stellt sie im Ahnensaal acht ihrer ausgewählten Lieblingsstücke in einen historischen Kontext. Die acht Kreationen internationaler Designer erinnern an große Anlässe, zu denen sie getragen worden sind. Mal war es der runde Geburtstag des Herzogs zu Sachsen, mal ein Privatkonzert mit Dinner auf Einladung der britischen Königin im Buckingham Palast. Dadurch ist eine kleine aber feine Präsentation entstanden, die die künstlerische Handschrift der Schlossherrin trägt. Die Ausstellung könne im Rahmen einer Schlossführung ohne Aufpreis besichtigt werden. Zudem findet um 18 Uhr eine exklusive Abendpräsentation der Ausstellung mit der Fürstin statt, inklusive Sektempfang. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl von 30 Personen ist eine Voranmeldung erforderlich.

Exklusive Führung durch die Ausstellung „Faszination Fashion“ im Beisein von Katharina Fürstin von Hohenzollern mit Sektempfang. Kosten: 15 Euro pro Person. Anmeldung unter Telefon 0 75 71/72 92 30 oder per E-Mail: schloss@hohenzollern.com