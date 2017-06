Sigmaringen Es besteht Bedarf im Sigmaringer Kasernenareal

Sondierung von Kommunalpolitikern, der Landrätin Stefanie Bürkle und dem CDU-Bundestagsabgeordneten Thomas Bareiß mit der Bundesanstalt für Immobilien zum interkommalen Gewerbegebiet. Es werden Signale zur Kompromissbereitschaft bei dem 70 Hektar großen Fläche auf Kasernengelände in der Kreisstadt.

Sigmaringen – Zur gemeinsamen Besprechung über ihre Pläne für ein Interkommunales Gewerbegebiet trafen sich die Bürgermeister der neun Kommunen, Landrätin Stefanie Bürkle und der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Bareiß mit dem neuen Mitglied des Vorstandes der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA), Paul Johannes Fietz, vor Ort in der Kreisstadt.

Im Anschluss daran wurden die Medien in der ehemaligen Graf-Stauffenberg-Kaserne informiert. Nachwievor gehört das Gelände der BImA, für die jedoch erst ein Verkauf in Frage kommt, wenn feststeht, ob und wie viel Ausgleichsflächen von ihr benötigt werden. Dies unterstrich ihr Vorstandsmitglied Johannes Fietz mit aller Deutlichkeit, als er darauf verwies, dass die Freigabe für den Verkauf nur dann in Frage käme, wenn kein entsprechender Bundesbedarf besteht. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn auf dem Truppenübungsplatz Heuberg oder in der Kaserne in Pfullendorf Ausgleichsflächen benötigt würden. Er glaube jedoch, dass Kompromisslinien gefunden werden.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Bareiß forderte bei der Ausweisung von Ausgleichsflächen einen regionalen Bezug. Damit meinte er, dass die BImA bei Bauvorhaben im Großraum Stuttgart oder anderswo keine Ausgleichsflächen in Sigmaringen verwendet. Es geht um insgesamt 70 Hektar große Grünflächen auf dem Truppenübungsplatz sowie dem Wald im Süden der Kaserne, die von den neun Kommunen für das Interkommunale Gewerbegebiet in Frage kämen. Bareiß bezeichnete das geplante Gewerbegebiet als eine Herausforderung für die nächsten 20 bis 30 Jahre und stellte fest: „Wir brauchen die BImA als Partner.

Es ist klar, wir müssen Kompromisse finden und die entsprechenden Flächen generieren“. Als ein positives Zeichen dafür verwies Bareiß auf die Bewilligung von Fördergeldern in Höhe von insgesamt 5,32 Millionen Euro für das zukunftsträchtige Projekt.

Landrätin Stefanie Bürkle zeigte sich dankbar darüber, dass sie ihre Überlegungen über die gewerbliche Entwicklung der neun Gemeinden darstellen durfte, die sich in Folge der Schließung der Kaserne im April 2017 gemeinsam auf den Weg zur Gründung des Zweckverbandes gemacht hätten. Wichtig sei, dass vom Regionalverband Bodensee-Oberschwaben das geplante Interkommunale Gewerbegebiet als Gewerbefläche aufgenommen wird. Die Frage der Ausgleichsflächen sei eine Grundsatzfrage. Diesbezüglich sei man ein gutes Stück weiter gekommen.

Auf Befragen erklärte Fietz, dass das Thema Geld beim vorangegangenen Gespräch überhaupt keine Rolle gespielt habe. Die Frage der Verfügbarkeit der Flächen sei die eigentliche „Gretchenfrage“. Johannes Fietz: „Wir sind beim Verkauf angehalten, uns am Marktwert zu orientieren, aber wir sind nicht die bösen Kapitalisten“. Eine Einschränkung der gewerblichen Weiterentwicklung der bestehenden Betriebe in den neun Mitgliedsgemeinden sei nicht zu befürchten. Bürgermeister Schärer betonte, dass dies eine Grundbedingungen gewesen sei, dass die kommunale Entwicklung nicht beschränkt werde.

Verwaltungsbehörde

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) ist eine bundesunmittelbare rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts, ihr Sitz liegt in Bonn. Sie untersteht der Rechts- und Fachaufsicht des Bundesfinanzministeriums. Ihre Hauptaufgabe ist die Verwaltung und Verwertung ihrer Liegenschaften nach kaufmännischen Grundsätzen. Sie soll bundeseigene Immobilien, Grundstücke und sonstige Liegenschaften möglichst wirtschaftlich verwalten, verwerten und auch veräußern.