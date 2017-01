Sigmaringen Erzählungen aus dem Leben der Schwabenkinder

Sigmaringendorfer Waldbühne-Jugend zeigt ein selbstentwickeltes Stück, das am Freitag, 6. Januar, Premiere hat. Sechs Aufführungen können die Theaterfreunde im Alten Schlachthof von Sigmaringen bis 15. Januar genießen.

Dem Thema "Schwabenkinder" widmet sich eine Theaterproduktion, die Jugendliche der Sigmaringendorfer Waldbühne unter Anleitung der Theaterpädagogin Nadja Kiesewetter auf die Beine gestellt haben. Es ist ein sozialkritisches Stück, das von einer frühen Form der Migration erzählt, eine Geschichte armer Leute. Es feiert am Freitag, 6. Januar, um 20 Uhr Premiere und wird insgesamt sechsmal bis 15. Januar im Alten Schlachthof der Kreisstadt aufgeführt.

Seit dem frühen 17. Jahrhundert bis zu Beginn des Ersten Weltkriegs sind Tausende von Kindern aus den kargen Bergregionen Tirols und aus dem Vorarlberg, aber auch aus Graubünden und Liechtenstein zur saisonalen Auswanderungsarbeit auf sogenannte Kindermärkte in den Bodenseeraum und nach Oberschwaben geschickt worden. Schätzungen gehen von 4000 Jugendlichen jährlich aus. Die Bauernfamilien aus den Alpenländern waren verschuldet und viel zu verarmt, besaßen durch die Aufsplitterung des Ackerlandes nur Kleinbesitz. Die kleinen Äcker reichten nicht, um ihren Nachwuchs ernähren zu können. Dabei hieß es sarkastisch im Volksmund, dass die Vorarlberger Frauen fruchtbarer als ihr Land seien. In den kinderreichen Familien des Alpenlandes gehörte "Wenn du nicht folgst, musst du ins Schwobaland" zum geflügelten Spruch einer täglichen Drohung.

Die Kinder, zumeist im Alter zwischen fünf und 14 Jahren, machten sich alljährlich im Frühjahr zu Fuß auf den Weg, über Alpenpässe bei tiefem Schnee und eisigem Wind, bei minimaler Marschverpflegung, von einem wegkundigen Führer begleitet. Ab 1884 gab es dann Sammeltransporte mit der Bahn, auf denen die Kinder in Eisenbahnwaggons zusammengepfercht wurden. Von Friedrichshafen aus ging es auch nach Überlingen ins Badische, aber hauptsächlich ins oberschwäbische Land, das durch seinen wirtschaftlichen Wohlstand mit seinen produzierten und exportierten Überschüssen als Kornkammer der Schweiz und Vorarlbergs galt. Der größte Kindermarkt befand sich in Ravensburg. Die schamlose Ausbeutung billiger Arbeitskräfte wurde von Kritikern scharf als Sklavenhandel gebrandmarkt. Die ländlichen Hilfskräfte aus der Alpenregion blieben sieben Monate oder länger auf den Höfen und wurden von den oberschwäbischen Bauern mitunter in bitterer Knechtschaft gehalten, manche kehrten misshandelt oder sogar verkrüppelt in ihre Heimat zurück.

Wie Alex Speh von der Waldbühne mitteilt, hat Regisseurin Nadja Kiesewetter ausdrücklich betont, dass das Stück „fast komplett in den Köpfen der Jugendlichen entstanden“ sei. Sie hätten eigenständig die Texte entwickelt, die Szenen konzipiert und ihre vielfältigen Ideen eingebracht. Gemeinsam habe man daraus eine Produktion gemacht. Das Stück sei dabei kein klassisches Theaterstück mit einem durchgehenden Handlungsstrang. Vielmehr bestehe es aus den Sichtweisen von zwölf Schwabenkindern, die ihre jeweilige Geschichte, ihre Gedanken und Erlebnisse darbieten. Kiesewetters Rolle war dabei die Anleitung, die Organisation und natürlich das Setzen theaterpädagogischer Impulse, um die Ideen der Jugendlichen hervorzulocken und zu kanalisieren.

Nach „Die Welle“, „Herr der Diebe“ und dem selbst entwickelten „RisikoFaktor“ ist „Nach Schwaben, Kinder!“ die vierte Winterproduktion, die Nadja Kiesewetter mit der Waldbühne-Jugend umsetzt, in einer Jahreszeit, in der die Arbeit auf der Freilichtbühne naturgemäß ruht. Viele Jugendliche wollen aber auch in dieser Zeit nicht ohne Theater sein und bringen ihre Freizeit in ein solches Winterstück gerne ein. Der Theaterverein profitiert davon, wie Vorstand Walter Kordovan weiß: „So eine Produktion schweißt die Jugendlichen zusammen und bringt sie auch schauspielerisch weiter.“ Davon profitiert der Theaterverein natürlich auch bei seinen Sommerproduktionen, so Kordovan.

Der Theaterverein weist darauf hin, dass Einlass erst kurz vor Aufführungsbeginn gewährt wird, es findet jedoch vorab eine Bewirtung in den Räumen des Alten Schlachthofs statt.

Das Stück „Nach Schwaben, Kinder!“ wird bei den Aufführungen im Alten Schlachthof von einem live gespielten Akkordeon begleitet. Aufführungsbeginn ist am 6., 7., 8., 13., 14. und 15. Januar jeweils um 20 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Buchhandlung Liehner in Sigmaringen, Telefon 0 75 71/7 47 80.