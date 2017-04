Sigmaringen Erzabt Tuttilo Burger beim Fidelisfest: Dem Glauben mehr Raum geben

Hunderte von Gläubigen beim Fidelisfest in der Stadt Sigmaringen. Erzabt Tuttilo Burger hält die Festpredigt in der St.-Johann-Kirche.

Sigmaringen – Vorbei sind die Zeiten, als das Fidelisfest ein richtiger "Staatsfeiertag" im Hohenzollerischen Lande war. So wie sich der Stellenwert der Kirchen reduziert hat, ist auch die Heiligenverehrung in Deutschland rückläufig. Dieser Tatsache stemmte man sich am Montagabend in Sigmaringen allerdings mit Macht entgegen. Die Kirche St. Johann war total überfüllt mit Gläubigen. Man feierte den Gedenktag von Fidelis, dem Stadtheiligen und Patron für Hohenzollern. Und man tat dies mit Gesang, Gebet und einer beeindruckenden Lichterprozession durch die Innenstadt, an der mehrere Hundert Gläubige teilnahmen. Zweifellos waren darunter auch Protestanten. Denn der alte Streit, wer denn nun den rechten Glauben habe, der ist in der Hohenzollernstadt nicht mehr zu spüren. Und das, obwohl der Kapuzinermönch Fidelis, der in Sigmaringen im Jahr 1577 als Marcus Roy zur Welt kam, auf einer Missionsreise am 24. April 1622 im schweizerischen Seewis von Protestanten erschlagen wurde.

Erzabt Tuttilo Burger vom Kloster Beuron erinnerte in seiner Predigt an die alten Feindschaften zwischen Katholiken und Protestanten, die bis in die Neuzeit immer wieder entflammten. "Abneigung und Aggression prägten das Verhalten der Konfessionen zueinander", erinnerte der Benediktiner-Mönch. Und das habe alle Bevölkerungsschichten betroffen. Evangelische Bauern fuhren an Fronleichnam Gülle auf die Felder und katholische Hausfrauen machten an Karfreitag Großputz. Im Vergleich zu dem, was Fidelis erleiden musste, war das aber harmlos. "Für seine Art, den Glauben zu verteidigen, bezog er blutige Prügel", erinnerte der Erzabt.

Konfessionen pflegen Miteinander

Mittlerweile habe sich das Verhältnis der Konfessionen zueinander merklich verbessert. Man arbeite freundschaftlich zusammen und bringe sich eine gewisse Wertschätzung entgegen. Der Prediger hat aber eine rasante Entwicklung ausgemacht, die ihm Sorgen bereitet. "Für glaubende Christen ist die Luft dünner geworden. Wer glaubt denn noch an die Auferstehung?" fragte er. Und mit Blick auf die zahlreichen Darstellungen von Glaubensinhalten in St. Johann stellte er fest: "Viele Menschen nehmen diese Kirche lediglich als Tempel der Kunst wahr." Klar, die Architektur sei eine Meisterleistung barocken Kunstschaffens, die Fülle der Schönheit sei aber einer Botschaft vergleichbar, der Botschaft des Glaubens. Die Freude daran und die Wertschätzung für Fidelis habe die Gläubigen in die Kirche geführt, doch das genüge nicht. Damit der Glaube eine Zukunft habe, seien alle in die Verantwortung genommen. Ein Pfarrer könne diese nicht alleine tragen.

Religiosität würde oft mit Fundamentalismus verwechselt und wer eine besondere Lebensform, wie das Mönchstum wähle, der müsse sich von Außenstehenden immer wieder die Frage gefallen lassen, ob das dem Willen Gottes entspreche. "Seit der Aufklärung hat es das Mönchstum schwer", bedauerte der Erzabt. Doch wer wisse tatsächlich, was Gott wolle? Das Leben als Mönch oder Nonne sei nicht für jeden Menschen das Richtige. "Gott hat uns als Individuen geschaffen und den heiligen Geist ins uns entflammt", machte Tuttilo Burger deutlich. Der Ruf Gottes ergehe an jeden Gläubigen aber in anderer Weise. Für den Benediktiner steht fest: "Auf Jesus zu blicken gibt dem Leben den weitesten Horizont."

Während der anschließenden Lichterprozession wurden die Fürbitten aus der Kirche per Lausprecher in die Innenstadt übertragen. Erzabt Tuttilo trug die Handreliquie von Fidels durch die Straßen, begleitet von Menschen mit Kerzen in den Händen und dem Glauben im Herzen. Es war eine beeindruckende Zeremonie, die deutlich machte, dass das Christentum nichts von seiner Lebendigkeit eingebüßt hat. Zumindest nicht am 24. April jeden Jahres, wenn in der Kreisstadt Sigmaringen Fidelisfest ist.