Sigmaringen Erstes Sigmaringer Krebssymposium

Ganztägige Veranstaltung in der Stadthalle am 22. April mit Vertretern verschiedener onkologischer Fachrichtungen aus dem Bundesgebiet

Die Psychosoziale Krebsberatungsstelle Sigmaringen veranstaltet im Verbund mit dem onkologischen Schwerpunkt der SRH Kliniken Sigmaringen GmbH, den Selbsthilfegruppen „Menschen nach Krebs“ und der Angelo-Stiftung am Samstag, 22. April, zum ersten Mal ein überregionales Krebssymposium in der Stadthalle, informiert die Einrichtung in einer Pressemitteilung. Eingeladen sind Tumorerkranke, Familien, sowie Ärzte, medizinisches Fachpersonal und jeder an diesem Thema Interessierte. Namhafte Vertreter verschiedener onkologischer Fachrichtungen aus dem ganzen Bundesgebiet werden den ganzen Tag über zu krebsspezifische Themen referieren. Ein Showprogramm in der Mittagszeit mit dem Gospelchor „Living Voices“ unter der Leitung von Anton Roggenstein sorgt für jene beschwingten Momente. Die Psychosoziale Krebsberatungsstelle (KBS) Sigmaringen in der Laizer Straße 1 hat im Februar 2016 erstmals ihre Pforten für Krebskranke und deren Angehörige geöffnet. Sie ist eine unabhängige Beratungsstelle, die Informationen sowie persönliche Beratung und Begleitung für Betroffene und Angehörige bietet. Sozialpädagoginnen und Psychoonkologinnen helfen, die durch Krebserkrankung und Therapien bedingte Auswirkungen sowie die damit einhergehenden psychischen und sozialen Belastungen zu reduzieren. „Als neutrale Stelle bieten wir Ihnen nach Terminvereinbarung persönliche, telefonische und schriftliche Beratung an“, unterstreicht Leiterin und Psychoonkologin Annette Hegestweiler. Nicht zuletzt sei es auch der Selbsthilfe nach Krebs im Landkreis Sigmaringen und deren Leiterin Evi Clus, sowie dem noch jungen Onkologischen Schwerpunkt an den SRH-Kliniken Sigmaringen GmbH mit Dr. med. Gabriele Käfer an der Spitze zu verdanken.

Die Veranstaltung dauert von 9 bis 16.30 Uhr und der Eintritt kostet im Vorverkauf acht Euro und an der Tageskasse zehn Euro. Karten gibt es bei der Psychosozialen Krebsberatungsstelle(Tel: 0 75 71/729 64 50) sowie bei allen Reservix Vorverkaufsstellen und unter www.reservix.de