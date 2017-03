Sigmaringen Erstaufnahmestelle: Polizei nimmt aggressiven 21-Jährigen fest

Mehrfach attackierte ein 21-Jähriger in der Erstaufnahmeeinrichtung einen 29-Jährigen. Bei der Durchsuchung des jungen Mannes entdeckte die Polizei nahezu ein Gramm Marihuana.

Zwischen einem 21-Jährigen und einem 29-Jährigen gab es am Sonntagnachmittag Streitigkeiten in der Einrichtung, informiert die Polizei. Ersten Angaben zufolge ging es dabei um Schulden in Höhe von zehn Euro, die ein 29-Jähriger nur zur Hälfte zurückzahlen konnte. Nach Eingreifen des Sicherheitspersonals unter Hinzuziehung von Polizisten konnte der Streit zunächst geschlichtet werden. Nachdem die Beamten die Unterkunft verlassen hatten, attackierte der 21-Jährige den 29-Jährigen erneut, weshalb der Sicherheitsdienst. Auf richterliche Anordnung wurde der aggressive junge Mann von der Polizei dann in Gewahrsam genommen und dabei fanden die Beamten nahezu ein Gramm Marihuana.