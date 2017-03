Sigmaringen Erstaufnahmestelle: Mann wird bei Angriff schwer verletzt

Ein 18-Jähriger wurde in der Landeserstaufnahmestelle von einem 27-Jährigen mit einer zerbrochenen Flasche schwer verletzt. Beide Männer waren betrunken.

Schwer verletzt wurde betrunkener 18-Jähriger am Donnerstagmorgen in der Erstaufnahmestelle, als er von einem ebenfalls stark betrunkenen 27-Jährigen angegriffen wurde, informiert die Polizei. Aus bislang unbekannten Gründen kam der in einem anderen Gebäude untergebrachte Tatverdächtige ins Zimmer des Jüngeren und griff diesen mit einer zerschlagenen Schnapsflasche an. Zwei weitere Bewohner versuchten, den 27-Jährigen aufzuhalten, wurden dabei aber selbst leicht verletzt. Erst durch das rasche Eingreifen des Sicherheitsdienstes konnte der Angreifer überwältigt werden. Durch den hinzugerufenen Notarzt und die Rettungssanitäter wurden die Beteiligten zunächst erstversorgt. Der 18-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.