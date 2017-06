Sigmaringen Erstaufnahmestelle: Bewohner grüßen mit dem "Hitler-Gruß

Zwei Bewohner der Landeserstaufnahmestelle in Sigmaringen grüßten an der Pforte mit "Heil Hitler".

Wegen Verwendens von Kenneichen verfassungswidriger Organisationen müssen sich zwei Männer verantworten, die am Sonntag in der Pforte der Landeserstaufnahmestelle den "Hitlergruß" zeigten sowie "Heil Hitler" riefen, informiert die Polizei. Zudem muss sich ein Mann verantworten, da er einem 19-Jährigen eine Tür gegen den Kopf gestoßen haben soll. Aufgrund der Vorfälle wurde das Duo auf richterliche Anordnung in Gewahrsam genommen.