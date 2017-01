Sigmaringen Erstaufnahmeeinrichtung: Zwei Polizisten werden bei Einsatz verletzt

Als Polizisten einen Streit zwischen Bewohnern in der Erstaufnahmeeinrichtung schlichten wollten, wurden zwei Beamte leicht verletzt.

Leicht verletzt wurden zwei Polizisten bei einem Einsatz in der Erstaufnahmeeinrichtung am Sonntagnachmittag. Die Beamten wurden dorthin gerufen, da einem 24-jährigen Bewohner seine Jacke und ein Smartphone gestohlen worden waren, informiert die Polizei. Ein 19-Jähriger hatte einen 25-Jährigen als Täter benannt und dessen Landsmänner fingen an, den Zeugen zu beleidigen. Dieser ließ sich das nicht gefallen, stellte dem Tatverdächtigen hinterher und schlug auf diesen ein. Die Polizisten konnten die beiden Kontrahenten trennen und überwältigen. Zwei Beamte wurden hierbei leicht verletzt, konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen. Um weitere Störungen zu verhindern, kam der 19-Jährige freiwillig bis gegen 20 Uhr mit auf das Polizeirevier Sigmaringen. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an.