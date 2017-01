Sigmaringen Erstaufnahmeeinrichtung: Trio schlägert auf 25-Jährigen ein

Mehrfach musste die Polizei in die Erstaufnahmeeinrichtung ausrücken, wo es zu Schlägereien zwischen Bewohnern gekommen war.

Drei unbekannte Bewohner eines Unterkunftsgebäudes der Erstaufnahmeeinrichtung schlugen am Montag gemeinsam auf einen 25-jährigen ein und verletzten ihn leicht, informiert die Polizei. Der Geschädigte berichtete, dass die Täter ihn mit Händen, Füßen und einem Gürtel am Boden liegend attackiert haben und er deswegen Prellungen am Oberkörper erlitten und einen Zahn verloren habe. Nach dem Angriff flüchteten die Unbekannten. Während der Anzeigenaufnahme schlug ein weiterer Täter zwei Brandmelder im gleichen Gebäude ein und rannte davon. Am frühen Dienstagmorgen kurz vor 1 Uhr wurden die Polizisten erneut in das gleiche Unterkunftsgebäude zu einer Schlägerei gerufen. Alle beteiligten Männer waren stark alkoholisiert. Der Angreifer wurde auf richterliche Anordnung in Arrest genommen. Und vier Stunden später teilte der Sicherheitsdienst nochmals mit, dass ein anderer Zimmerbewohner eine Fensterscheibe eingeschlagen hatte. Die weiteren Ermittlungen übernimmt in allen Fällen die eingerichtete Ermittlungsgruppe.