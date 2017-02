Sigmaringen Erstaufnahmeeinrichtung: Polizei verhaftet Diebesbande

Fünf mutmaßliche Mitglieder einer mehrköpfigen Diebesbande wurden am Wochenende in der Erstaufnahmeeinrichtung nach langwierigen Ermittlungen verhaftet.

In einer gemeinsamen Pressemitteilung informierten die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Polizeipräsidium über den Fahndungserfolg. Die Männer werden verdächtigt, zumindest seit Mitte vergangenen Jahres gemeinschaftlich und in wechselnder Besetzung Diebstähle meist in Sigmaringer Geschäften mit einem Gesamtschaden von nahezu 1000 Euro begangen zu haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete das Amtsgericht Hechingen gegen die Tatverdächtigen im Alter von 22, 23, 27, 28 und 29 Jahren wegen Bandendiebstahls und bestehender Fluchtgefahr die Untersuchungshaft an. Die fünf Männer befinden sich zwischenzeitlich in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten.