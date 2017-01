Sigmaringen Erstaufnahmeeinrichtung: Brandmelder werden mutwillig ausgelöst

Mehrfach wurden an diesem Wochenende die Brandmelder in der Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) ausgelöst, was jeweils zu Einsätzen von Feuerwehr und Polizei führte.

Etliche Male mussten Feuerwehr und Polizei nach Brandmeldealarmen in die Landeserstaufnahmeeinrichtung ausrücken, wobei es sich immer um Fehlalarme handelte, die mutwillig ausgelöst wurden. Die Polizei fasste einen Täter. Am Samstagabend wurde gegen 17.45 Uhr in einem Gebäude der LEA die Scheibe eines Brandmelders eingeschlagen und der Alarmauslösungsknopf gedrückt. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass kein Brand vorlag, sondern dass die Auslösung mutwillig geschah. Am frühen Sonntagmorgen wurde gegen 1.10 Uhr auf die gleiche Art erneut ein Brandmelder ausgelöst. Noch während die Polizei vor Ort war und versuchte, den Täter zu ermitteln, wurden gegen 1.40 Uhr in einem weiteren Gebäude zwei Handdruckmelder ausgelöst. Der mutmaßliche Täter für diese Auslösungen wurde mithilfe von Bewohnern ermittelt, wobei es sich um einen 43-jährigen Bewohner handelte. Bei der Festnahme versuchte der stark alkoholisierte Mann auf die Beamten einzuschlagen. Er wurde in Gewahrsam genommen. Gegen 5.30 Uhr wurde am Sonntagmorgen erneut eine Brandmeldeanlage durch einen Bewohner ausgelöst. In der LEA wohnhafte Zeugen beschuldigten hier einen alkoholisierten 20-jährigen Bewohner. Für eine erneute Fehl-Auslösung um 9.40 Uhr konnten die alarmierten Kräfte der Feuerwehr und der Polizei bislang keinen Verantwortlichen ausfindig machen.