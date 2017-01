Sigmaringen Erstaufnahmeeinrichtung: Bewohner attackieren Sicherheitspersonal

Drei betrunkene und aggressive Bewohner der Erstaufnahmeeinrichtung, die Sicherheitsmitarbeiter und Mitbewohner attackierten, verbrachten die Nacht in einer Arrestzelle.

Durch den Sicherheitsdienst in der Erstaufnahmeeinrichtung wurde am Montag gegen 23.15 Uhr eine Schlägerei zwischen Bewohnern mitgeteilt, bei der eine Person leicht verletzt wurde, informiert die Polizei. Die Polizisten trafen in einem Unterkunftsgebäude auf eine Gruppe aufgebrachter Männer. Ein 26-Jähriger griff mit einem Metallstab einen Sicherheitsmitarbeiter an, der jedoch den Angriff abwehren konnte. Während ein 19-Jähriger einen weiteren Sicherheitsmitarbeiter mit einer Bierflasche attackierte, randalierte ein 27-Jähriger und schlug auf einen Landsmann ein. Einem 43-Jährigen wurde ein Glas auf den Kopf geschlagen. Die drei namentlich bekannten und stark alkoholisierten Tatverdächtigen wurden auf Anordnung der Bereitschaftsrichterin in Gewahrsam genommen. Die stark aufgebrachten Bewohner konnten durch die eingesetzten Kräfte beruhigt werden.