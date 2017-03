Sigmaringen Erstaufnahmeeinrichtung: Betrunkener randaliert in der Unterkunft

Ein betrunkener 23-Jähriger, der in der Erstaufnahmeeinrichtung randalierte, verbrachte auf richterliche Anordnung eine Nacht in der Arrestzelle.

Ein betrunkener 23-Jähriger beleidigte am Sonntagabend trotz Hausverbot die Bedienung einer Gaststätte in der Schwabstraße, informiert die Polizei. Hinzugerufene Beamte brachten den zunächst einsichtigen Mann in die Erstaufnahmeeinrichtung, wo er untergebracht ist. Gegen 0.50 Uhr randalierte der Bewohner in der Unterkunft und wurde durch den Sicherheitsdienst überwältigt. Auf richterliche Anordnung brachten ihn die Beamten zum Polizeirevier Sigmaringen, wo er den Rest der Nacht in einer Arrestzelle verbrachte.