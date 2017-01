Sigmaringen Erstaufnahmeeinrichtung: 22-Jähriger bedroht mehrere Bewohner

Mit einem Küchenmesser bedrohte ein Bewohner in der Erstaufnahmeeinrichtung mehrere Männer. Der betrunkene Angreifer verbrachte die Nacht in einer Arrestzelle.

Am Dienstagmorgen rückte die Polizei zwei Mal in die Erstaufnahmestelle aus; informiert die Polizei. Zum einen kam es zu Streitigkeiten zwischen Bewohnern, weshalb das Sicherheitspersonal die Polizei hinzurief. Ein 22-Jähriger, der das Sicherheitspersonal bedrohte, beleidigte und nicht zu beruhigen war, wurde auf Anordnung des zuständigen Richters auf dem Polizeirevier Sigmaringen in Gewahrsam genommen. Zum anderen alarmierten das Sicherheitspersonal gegen 9.45 Uhr die Beamten, da es zu einer Bedrohung mit einem Messer gekommen war. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass ein 30-Jähriger mehrere andere Bewohner mit einem acht Zentimeter langen Küchenmesser bedrohte. Der erheblich alkoholisierte Tatverdächtige machte seine Zimmernachbarn für den Streit der vergangenen Nacht verantwortlich. Auf Anordnung des zuständigen Richters wurde auch dieser aggressive Störer beim Polizeirevier Sigmaringen in Gewahrsam genommen. Diese und die Straftaten der zurückliegenden Tage werden eigens von einer beim Polizeirevier Sigmaringen eingerichteten Ermittlungsgruppe bearbeitet, die in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Hechingen eine kurze Verfahrensdauer anstrebt