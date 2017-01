Sigmaringen Ellen Valerius übernimmt den Vorsitz

Leiterin der städtischen Musikschule Sigamringen ist zur Vorsitzenden der Region Bodensee-Oberschwaben gewählt worden und gleichzeitig Mitglied im Landesverband.

Sigmaringen – Ellen Valerius, Leiterin der Städtischen Musikschule Sigmaringen, ist neue Vorsitzende der Region Bodensee-Oberschwaben im Landesverband der Musikschulen Baden-Württemberg. Damit ist sie gleichzeitig auch Mitglied des erweiterten Vorstands des Landesverbandes. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wählten sie die Mitglieder der Regionalversammlung Anfang Januar, um die Region zu leiten und in Stuttgart zu vertreten. Sie repräsentiert damit die 16 Mitgliedsschulen in den Landkreisen Sigmaringen, Ravensburg und dem Bodenseekreis. Valerius möchte sich vor allem für die Belange der Musikschulen im ländlichen Raum einsetzen. Der Verband deutscher Musikschulen ist der Dachverband der öffentlichen Musikschulen und steht mit 1000 Mitgliedsschulen und annähernd eine Million Schülern bundesweit für eine qualifizierte musikalische Ausbildung in der Breiten- und Spitzenförderung.