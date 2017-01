Sigmaringen Einsätze in der Erstaufnahme

In Sigmaringen ist die Polizei und Feuerwehr bei Vorkommnissen in der ehemaligen Graf-Stauffenberg-Kaserne gefragt.

Polizei und Feuerwehr werden durch Einsätze in der Erstaufnahmestelle ordentlich auf Trab gehalten. So wurde über das dortige Sicherheitspersonal während eines Brandalarms am Sonntag gegen 2.25 Uhr die Polizei wegen einer angeblichen Schlägerei in einem weiteren Gebäude um Hilfe gerufen. Wie aus einem Polizeibericht hervorgeht, trafen die Beamten im dritten Obergeschoss der betreffenden Unterkunft eine randalierende Person an, die an ihrem Bett gerüttelt und herumgeschrien habe. Die Polizeibeamten seien beleidigt worden. Der stark alkoholisierte Mann wurde auf Anordnung des Bereitschaftsrichters vom Amtsgericht Balingen bis Montag, 10 Uhr, auf dem Polizeirevier Sigmaringen in Gewahrsam genommen. Zudem hatte ein ausgelöster Rauchmelder in einer Nasszelle die Feuerwehr am Sonntag gegen 9.40 Uhr alarmiert. Der Löschzug stellte ein angebranntes Stück Kunststoff in der Wohneinheit eines Pärchens fest, die Polizei schritt ein, bevor es sich in die Wolle bekam.