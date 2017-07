Sigmaringen Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Ein 24-Jähriger, der auf einem Parkplatz beim Bahnhof Sigmaringen einen VW-Bus aufbrechen wollte, wurde von der Polizei auf frischer Tat ertappt.

In einer gemeinsamen Pressemitteilung informierten die StaatsanwaltschaftHechingen und das Polizeipräsidium Konstanz über eine Festnahme. Ein 24-Jähriger wurde am Mittwoch gegen Mitternacht beobachtet, wie er auf einem Parkplatz beim Bahnhof einen VW-Bus aufbrechen wollte. Die alarmierten Polizisten entdeckten den Tatverdächtigen in einem Gebüsch. Durch die Staatsanwaltschaft wurde ein Haftantrag gestellt, weshalb der Beschuldigte gestern noch der zuständigen Haftrichterin vorgeführt wurde. Zur Klärung des Sachverhalts sucht die Polizei noch Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, und bittet diese, sich unter Tel. 0 75 71/10 40, zu melden.