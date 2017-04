Historisches Ponoptikum der Naturwunder wird am Wochenende, 8./9. April, in der Stadthalle Sigmaringen gezeigt.

Sigmaringen – In der Stadthalle ist an diesem Wochenende, 8./9. April von 11 bis 17 Uhr die Wanderausstellung des historischen "Natutama Ponptikum" zu erleben, mit anormalen Besonderheiten, wie es diese sonst nur in Naturkundemuseen großer Städte zu sehen gibt. Wie das Pressebüro des Veranstalters erläutert, aind in Wengeist verwewigte lehhrreiche Unversitätspräparate mit Lebewesen in allen Entwicklungsstadien und Missbildungen zu sehen. Sie bestehen aus präparierten Tieren mit mehreren Köpfen oder Gliedmaßen. Auch das Embryo eines Tigers, Seesterne, Seegras, das Embryo eines Bartenwals, ein Schwein mit elf Beinen oder mit zwei Köpfen und drei Augen, ein Schwein mit einem Kopf und zwei Körpern, ein Ferkel mit Elefantenrüssel, ein Schaf mit neun Beinen, drei Wirbelsäulen und zwei Schwänzen, Katze und Kalb mit zwei Köpfen, eine Ziege mit zwei Gesichtern, Küken mit vier Beinchen, Skelette, Knochen, Schädelteile und weitere besondere Anormalien der Natur sind zu sehen.

Auch das bei Menschen auftretende Phänomen der "Siamesischen Zwillinge" wird in Bildern und der Mumie eines Kindes mit zwei Köpfen gezeigt. Es sind gesammelte Unikate einer ostdeutschen Universität des vorigen Jahrhunderts, welche die bizarre Vielfalt der Natur aufzeigen. Derartige Exponate zeigen wahre Naturwunder, die zum Teil gelebt haben oder kurz nach der Geburt nicht lebensfähig verendeten. Es sind wissenschaftlich gesammelte Präparate, die nur Studenten der Biologie und der Medizin zu sehen bekamen.

Die Ausstellung wird ergänzt mit Nachbildungen als Wachsfiguren. Da gibt es den legendären Elephant-Man, die Dickste Frau der Welt, selbst Elvis Presley ist zu bewundern. Ebenso Madame Tussaud, ein Maori-Krieger und ein bayrischer Offizier von 1870/71, Witzige Schauobjekte sind Stock und Hut von Charly Chaplin, die Wasserflasche des Adjutanten von Napoleon, ein Pranger und weitere doppelbödig lustige Kuriositäten.

Der Begriff des Panoptikums leitet sich aus dem Griechischen ab und heißt übersetzt "Alles sehen", also ein Hinschauen auf alle Besonderheiten des Lebens.