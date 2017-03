Sigmaringen Ein klares Bekenntnis zu Europa

Andrea Bogner-Unden von Bündnis 90/Die Grünen setzt ein zeichen und macht sich während einer Kundgebung auf dem Rathausplatz in Sigmaringen für europäische Gemeinsamkeiten stark.

Sigmaringen (jüw) Rund 100 Kundgebungsteilnehmer waren dem Aufruf der Landtagsabgeordneten Andrea Bogner-Unden von Bündnis 90/Die Grünen für die Unterstützung Europas gefolgt. Die Aktion auf dem Rathausplatz lehnte sich an ähnliche Veranstaltungen in größeren Städten an, die sich dem 60. Jahrestag der Unterzeichnung der Römischen Verträge, der Geburtsurkunde der Europäischen Union gedachten. Gleichwohl beabsichtigte die Grüne damit, gegen die den Diskurs bestimmenden lauten und agressiven Rechtspopolisten "für Europa ein Zeichen zu setzen", gegen diese Spalter. Sie rief den mit Europafähnchen ausgestatteten Umstehenden ins Bewusstsein, dass Europa seit 70 Jahren Garant für "Frieden, Freiheit, Sicherheit, Wohlstand, Rechtsstaatlichkeit und Geltung der Menschenrechte" sei. "Schon dafür lohnt sich Europa", rief sie aus, "Wir lassen uns Europa nicht kaputtmachen!"

Sie hob die Vorzüge der Europäischen Gemeinschaft (EU) hervor, die nicht nur Reisefreiheit garantiere. Sie helfe auch im Kampf gegen internationale Banden und Terroristen, gegen die einzelne Staaten machtlos wären. Sie erwähnte, wie enorm Baden-Württemberg (durch Förderungen für den ländlichen Raum, Unterstützungsfonds für Investitionen kleiner und mittelständischer Betriebe) und Deutschland durch Exporte wirtschaftlich von der EU profitieren. Auch die Umweltproblematik bräuchte europäische Zusammenarbeit.

Gleichwohl müsse die EU ihre integrative Kraft wieder stärker herausstellen, forderte Bogner-Unden: "Sie muss von unten weiter entwickelt werden und nicht von oben", sie müsse Identifikation und Mitsprache bieten. "Wir brauchen mehr Europa. nicht weniger und wir brauchen eine gemeinsame Sozial- und Asylpoltik", sagte sie unter fortwährendem Applaus der Umstehenden. "Eine Supersache", fand auch Bürgermeister Thomas Schärer Gefallen am Thema der Grünen. Aktiv wurden die Teilnehmenden mit eingebunden, sie schrieben im Kreis ihre Gedanken zu Europa nieder und übten europäische Solidarität. Ein um sie gespanntes Seil signalisierte die Auswirkung, wenn Teilnehmer daraus ausscherten.