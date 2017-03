Kreis Sigmaringen Ein diskreditierter Bundestagskandidat

Heinrich Fiechtner ist Direktkandidat im Wahlkreis Sigmaringen-Zollernalb und von der AfD-Fraktion immer noch sanktioniert. Sein Parteikollege Lars-Patrick Berg hofft auf Vernunft und eine schnelle Lösung, die zur Eingliederung des streitbaren Arztes führt.

Kreis Sigmaringen – Die Alternative für Deutschland befand sich in Feierlaune, als Heinrich Fiechtner zum Direktkandidaten der beiden Kreisverbände Balingen und Sigmaringen für die Bundestagswahl im Wahlkreis 295, Zollernalb-Sigmaringen in der Brauereigaststätte Zollerhof nominiert worden war. Den wortgewaltigen Onkologen aus Stuttgart-Bad Cannstatt halten Parteiininitiatoren aus beiden Kreisen für befähigt, dem zur Wiederwahl stehenden CDU-Bundestagsabgeordneten Thomas Bareiß – er war 2013 mit 60,7 Prozent Erststimmenkönig von Baden-Württemberg – in die Parade zu fahren. Doch ehe der Wahlkampf so richtig Fahrtwind aufnimmt, ist der AfD-Mann in den eigenen Reihen in Ungnade gefallen und, so scheint es, gewissermaßen diskreditiert. Nach einer Abmahnung verhängte die AfD gegen ihren Landtagsabgeordneten aus Göppingen weitere Sanktionen: Fiechtner sind Teilnahmen an Fraktionssitzungen vorerst untersagt.

Der Anlass dieser Strafmaßnahme liegt über ein Vierteljahr zurück. Da hatte Fiechtner bei einer Landtagsdebatte sich dem Kurs seiner Fraktion widersetzt und sich als Arzt für eine Gesundheitskarte für Flüchtlinge ausgesprochen. Doch nicht genug: Er forderte die eigene Fraktion in einem Offenen Brief dazu auf, einen umstrittenen Antrag zur Gedenkstätte Gurs zurückzuziehen. Dorthin, nördlich der Pyrenäen in Frankreich, hatte das verbrecherische Naziregime 1944 mithilfe französischer Kollaborateure Juden aus Baden, der Pfalz und dem Saarland deportiert, um sie anschließend in Gaskammern zu ermorden. Unterstützt wurde Fiechtner bei seinem Antrag von den Parteikollegen Stefan Herre (Balingen) und Lars Patrick Berg (Tuttlingen-Donaueschingen). AfD-Fraktionschef Jörg Meuthen aber mahnte ihn ab und veranlasste dessen Ausschluss aus den Fraktionssitzungen.

"Überall, wo Menschen zusammenkommen, entstehen Konflikte. So auch in Parteien und Fraktionen", versucht Lars Patrick Berg, früher im Landratsamt Sigmaringen als Pressesprecher tätig, die Situation zu beschwichtigen. Fiechtner hätte seinen Sachverstand als Arzt eingebracht und dass sei in der AfD-Fraktion "ein bisschen aufgestoßen". Nun habe sich das Ganze hochgeschaukelt und es gab wohl auch tiefere Verletzungen auf Gesprächsebene.

Berg sieht in Fiechtner einen "eloquenten Mann" und er hält den streitbaren Arzt auch für wichtig für seine Partei. "Die Mehrheit der Mitglieder sind vernünftige Menschen", sagt Lars Patrick Berg, der von einem intensiven internen Ringen spricht, um die Angelegenheit auf schnellstem Wege zu lösen: "Ich bin der festen Überzeugung, dass wir das hinkriegen!"

Gleichwohl ist es kein Geheimnis, dass sich unter den AfD-Mitgliedern ein Sammelsurium aus Nationalisten, Monarchisten, Rechtsextremen und Reichsbürgern tummelt. Vor allem letztere erkennen die Bundesrepublik als Staat nicht an. Sie "nerven die Behörden", weiß Lars Patrick Berg. Abstruse Gedanken hätten aber in dieser rechtspopulistischen Partei nichts verloren, meint er: "Glücksritter und Querulanten, die an Bord kommen, haben sich die falsche Partei ausgesucht, solche Spinner sind bei uns nicht aufgehoben."

Zur Person

Heinrich Fiechtner wurde 1960 in Stuttgart-Bad Cannstatt geboren. Er ist Humanmediziner und Teilhaber einer onkologischen Praxis in Stuttgart. Politisches Mitglied war er bei der CDU und FDP, ehe er 2013 als Gründungsmitglied der AfD hervorging. Bis Oktober 2014 war er deren stellvertretender Landesvorsitzender. Seit 2014 ist er Stadtrat in Stuttgart. Seit November 2015 ist er Kreisvorsitzender im Landkreis Göppingen. In den Landtag von Baden-Württemberg zog er am 13. März 2016 über ein Zweitmandat im Wahlkreis Göppingen ein. (jüw)