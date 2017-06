Sigmaringen Ein Spaziergang in die herrliche Natur von Sigmaringen

Ein Spaziergang in die herrliche Natur von Sigmaringen

Der Seerosenteich im Prinzengarten gilt für Wanderer als besondere Attraktion.

Der Prinzengarten in Verlängerung des neuen Karlsplatzes lädt bei diesen herrlichen Temperaturen zu einem Spaziergang ein. Insbesondere der Seerosenteich mit Blick auf das Sigmaringer Staatsarchiv hat es den Besuchern angetan. Wanderer, die mit dem Zug am nahegelegenen Bahnhof ankommen, nutzen die Gelegenheit, bei einem Abstecher in idyllischer Natur die Kreisstadt von einer ihrer schönsten Seite kennenzulernen. loe/Bild: Kurt Loescher