Sigmaringen Ein Dialog zum Thema Flüchtlinge muss möglich sein

Der Anwohnerrat soll in Sigmaringen die Probleme mit der Erstaufnahmeeinrichtung thematisieren. Die Gesprächsmöglichkeit für Bürger und Flüchtlinge liegt im Interesse des Regierungspräsidiums. Seine Referatsleiterin für Ausländerrecht, Sandra Brendler, bekundet zahlreiche Verbesserungen in der Kaserne durch professionelle Betreuung und einen verstärkten Sicherheitsdienst.

Sigmaringen – Dass man miteinander reden muss, wenn es Probleme gibt, ist eine altbekannte Tatsache. Probleme besonderer Art gibt es im Umfeld der Graf-Stauffenberg-Kaserne, seit dort vom Land eine Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge eingerichtet wurde. Mit einem "Anwohnerrat" will das Regierungspräsidium Gesprächsmöglichkeiten schaffen, um Konflikte, aber auch Vorurteile und Missverständnisse auszuräumen. Das erste Treffen mit Bürgern aus den umliegenden Wohngebieten und Menschen, die in der Kaserne untergebracht sind, fand im November des Vorjahres statt. Die Resonanz war verhalten. Mittlerweile sind es bis zu 30 Teilnehmer an solchen Gesprächsrunden.

"Die EA ist eigentlich der tägliche Lieferant für schlechte Nachrichten", bedauert Einrichtungsleiter Fabian Heilmann beim Pressegespräch mit Hinwies auf Polizeimeldungen in Tageszeitungen. Doch es gebe auch positive Dinge. Der Anwohnerrat gehöre dazu. "Wir dürfen die Augen nicht verschließen, sondern wir müssen die Bürger ernstnehmen", sagt Heilmann und definiert damit die Intension dieser Gesprächsrunden. Und: "Es wird viel über uns gesprochen, aber wenig mit uns." Dabei sei der Dialog zwischen Flüchtlingen und Bevölkerung eine enorm wichtige Sache. Die Treffen werden von Andrea Huthmacher vom Regierungspräsidium und Martin Klawitter geleitet. Der ehemalige Polizeibeamte ist Ombudsmann für Flüchtlingserstaufnahme beim Regierungspräsidium Tübingen. "Wir müssen den Umgang miteinander thematisieren", sagt er. Der Respekt gegenüber Frauen, Wissensvermittlung, das Thema Sicherheit, all das seien Dinge, die in die Gespräche einfließen.

Dass da manchmal auch fremde Mentalitäten aufeinanderprallen, sei normal. Für Andrea Huthmacher ist klar, dass es auch darum geht, Dinge realistisch einzuschätzen. Und das von beiden Seiten. So könne man nicht pauschal sagen., dass "die Marokkaner" Probleme bereiten. Eine Differenzierung sei nötig. Auch was die Zahl der Vorkommnisse betrifft. Das sieht auch Fabian Heilmann so. "Wir haben derzeit 936 Bewohner in der Kaserne und etwa 20 davon machen Probleme." Beim Anwohnerrat geht es den Verantwortlichen nicht darum "Placebos zu verteilen", wie Heilmann feststellt. Man wolle den Sorgen und Ängsten der Bevölkerung Gehör schenken. Ein Problem sei allerdings, dass Flüchtlinge verlegt werden oder in die Anschlussunterbringung kommen, dem Dialoggremium dann nicht weiter angehören können. Mit Kritik gehe man sehr offen um, betonen die Verantwortlichen.

Im ehemaligen Offizierskasino an der Binger Straße wurde mittlerweile auch ein Begegnungscafé eingerichtet, das von Ehrenamtlichen des DRK betrieben wird. Am verkaufsoffenen Sonntag hatte man einen "Tag der offenen Tür" angeboten, der laut Huthmacher von der Bevölkerung sehr gut angenommen wurde. Doch kommen kann man jeden Tag. Geöffnet ist werktags von 15 bis 18 Uhr. "Einfach dazusetzen und miteinander reden", sei da ganz einfach möglich. Dass es seitens der einheimischen Bevölkerung da durchaus Hemmschwellen gibt, das wird ganz realistisch gesehen. Aber: "Es fängt an, dass sich ein Dialog entwickelt", sagt Heilmann.

Neuer Sicherheitsdienst und professionelle Alltagsbetreung

Sandra Brendler, Referatsleiterinim Regierungspräsidium Tübingen fürAusländerrecht, stellte ihre Arbeit in der Erstaufnahme bei einer Gemeinderatssitzung zum Thema vor:

Augenblicklich sind dort 936 Menschen untergebracht, über die Hälfte kommt aus Schwarzafrika, vornehmlich aus Gambia und Nigeria.

Brendler sagte, dass seit 1. Januar eine sehr professionelle Alltagsbebetreuung besteht. Der Sicherheitsdienst ist neu installiert worden. Die Krankenstation wird von Maltesern betrieben. Das Landratsamt ist mit dem Gesundheitsamt und dem Jugendamt vertreten. In der sozialen Verfahrensberatung gibt es 10,55 Arbeitsplätze – die Hälfte davon besetzen Caritas, Diakonie und Rotes Kreuz (DRK). Und es gibt wieder einen Streetworker. Untergebracht ist ebenso das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Darüber hinaus sind 70 ehrenamtliche Personen tätig. Insgesamt werden in der Erstaufnahme 220 Menschen in Lohn und Brot beschäftigt.

Als hauptsächliche Probleme listete sie die mutwillige Auslösung von Brandmeldeanlagen, gewalttätige Auseinandersetzungen und den Alkoholmissbrauch auf. Dies fange der Sicherheitsdienst ab. Auch rücke die Feuerwehr nicht mehr bei jedem Alarm aus, bevor der Grund nicht überprüft worden ist. Jede Tat würde zur Strafanzeige gebracht. Es bestehe ein offener Austausch mit der Polizei, die Zusammenarbeit sei vorbildlich. Die Mannschaft des Sicherheitsdienstes wurde um jeweils vier Personen für Tag und Nacht hochgefahren. Taschen würden kontrolliert, einzelne Gebäude, wie das Frauenhaus, separat gesichert. Brennpunkte seien videoüberwacht. Es bestehe eine verschärfte Hausordnung. Alles was aus Glas ist, würde eingezogen. Über forcierte Verlegungen gelang es, Rädelsführer aus der Gruppe herauszunehmen. Im Bereich der Prävention stehe mehr sinnvolle Beschäftigung im Angebot ("Die Bewohner gieren nach Arbeit") sowie eine aktivere Freizeitgestaltung.