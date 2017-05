Sigmaringen Ein Appell gegen die Angstmache

AfD und rechtsextreme Blätter forcieren die Flüchtlingsdebatte um Landeserstaufnahmestelle in Sigmaringen. Polizeisprecher Thomas Straub vom Präsidium in Konstanz bestätigt bei Migranten einen sehr deutlichen Rückgang von Kriminalität.

Sigmaringen – Mit dem von der Alternative für Deutschland (AfD) veranstalteten Bürgerdialog in der Stadthalle der Kreisstadt ist die Erstaufnahmeeinrichtung (LEA) in der ehemaligen Graf-Stauffenberg-Kaserne erneut ins Blickfeld geraten. "In Sigmaringen brodelt es – die Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge spaltet die Stadt", schlagzeilten Stuttgarter Medien etwas reißerisch. Dass Sigmaringen mit 1250 Personen (aktuell sind es 937) die größte von vier dauerhaften LEA's für Baden-Württemberg werden soll, würde für Unruhe sorgen. Dabei konstatieren Vertreter des regierungspräsidiums Tübingen eher eine merkliche Entspannung, seitdem sie Personen in der LEA, die am meisten Probleme bereiteten, verlegt haben. Thomas Straub vom Polizeipräsidium Konstanz bestätigt auf SÜDKURIER-Anfrage zum Sachverhalt Kriminalität im Flüchtlingsbezug "einen sehr deutlichen Rückgang in den monatlichen Fallzahlen seit Januar".

Bei einer Stadtbevölkerung von 16 000 Einwohnern hält auch der Theologe Daniel Rottmann, aus dem Wahlkreis Ehingen für die AfD ins Parlament gewählt, die angedachte Belegungszahl in der Erstaufnahme für unverhältnismäßig. Rückhaltlos unterstützt deshalb seine Partei die Petition der Bürgerinitiative "Gemeinsam für Sigmaringen", die 3606 Unterschriften dem Stuttgarter Innenministerium übergeben hat. Auf Nachfrage des Sigmaringer AfD-Kreisvorsitzenden Michael Trefzer bekräftigte Rottmann: "Wir stehen absolut hinter dieser Petition. Sie wird in den Ausschuss eingebracht, eine Stellungnahme könnte in kurzer Zeit erfolgen."

Die als rechtsextrem eingestufte "Nationalzeitung" widmet sich ebenfalls dem Flüchtlingsthema in Sigmaringen – unter dem Titel "Entfremdet – die Urangst, fremd in der Heimat zu werden". Das Sicherheitsempfinden sei schon jetzt belastet, behauptet ihr Autor. Als weiteren Beleg für derlei Symptome greift er Aussagen des Oberbürgermeisters von Tübingen, Boris Palmer, auf: Der Grüne habe auf seiner Facebook-Seite eine Begegnung am Sigmaringer Bahnhof mit fünf Flüchtlingen geschildert. Sie hätten bei ihm Unwohlsein wegen ihres offensiven Auftretens bereitet, bei einer Kontrolle im Zug hätte keiner von ihnen einen Fahrschein besessen. Palmer vertrete die Ansicht, dass jeder, der solche Dinge sachlich darstellt, moralisch massiv verunglimpft würde. Urängste führt der Autor auf Unfähigkeit und Inkonsequenz der derzeitigen Flüchtlingspolitik zurück, die rechtsfreie Räume für ständig relativierte Straftaten schaffe, so seine Schlussfolgerung.

"Schleichendes Staatsversagen auf breiter Linie" – dieses Fazit der "Nationalzeitung" ist gewissermaßen Tenor der AfD, die mit der Führungsspitze unter Jörg Meuthen und Emil Sänze über das Thema "Probleme illegaler Zuwanderung" in der Kreisstadt diskutiert und eigene Lösungsvorschläge zur Rückführung von Flüchtlingen in Details offenbart hat. Der über die Flüchtlingsproblematik referierende emeritierte Professor Karl Albrecht Schachtschneider hat pauschal alle Migranten für illegal erklärt, da sie allesamt aus sicheren Herkunftsländern gekommen seien. Mit seinen diesbezüglichen Verfassungsbeschwerden hatte er jedoch keinen Erfolg. "Was heißt hier illegal?", fragt sich Pressesprecher Dirk Abel vom Regierungspräsidium Tübingen, das operativ für die Flüchtlingsunterbringung auch in Sigmaringen zuständig ist. "Wir handeln im Auftrag der Landesregierung und gehen davon aus, dass der Auftrag rechtmäßig ist."

Schachtschneiders Thesen sind durchaus umstritten. Im Netzwerk äußerst rechter Politiker und Aktivisten wird der 76-Jährige zum innersten Kreis gezählt, wie Volker Weiß im aktuellen Buch "Die autoritäre Revolte" bei seinen empirischen Untersuchungen über die Neue Rechte auch den eurokritischen Juristen sehr genau unter die Lupe genommen hat, dem die Rechtspopulisten so zujubeln. Schachtschneider trat schon als Experte für die sächsische NPD-Landtagsfraktion auf, auch dies ist belegbar. Und an Anhängern des neurechten, geschichtsrevisionistischen Spektrums scheint es in der AfD nicht zu mangeln. Die "Höcke, Höcke"-Rufe nach dem thüringischen AfD-Fraktionsvorsitzenden waren aus dem Auditorium in Sigmaringen nicht zu überhören. Rund 70 Kundgebungsteilnehmer, vorwiegend Jugendliche, bekundeten Sympathie für die Migranten und protestierten friedlich gegen die Veranstaltung.