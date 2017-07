Sigmaringen Drogenhandel im Prinzengarten: Richter schickt Wiederholungstäter ins Gefängnis

Ein 48-jähriger Mann muss neun Monate und eine Woche ins Gefängnis. Nach Überzeugung des Schöffengerichts Sigmaringen unter Vorsitz von Richter Dorner hatte der Mann versucht, im Sigmaringer Prinzengarten Marihuana an zwei 16-jährige Schülerinnen zu verkaufen. Zwei Polizeibeamte hatten den Deal beobachtet und verhindert.

Wegen versuchter Abgabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige und Besitz von Betäubungsmitteln verurteilte das Schöffengericht Sigmaringen unter Vorsitz von Richter Dorner einen 48-jährigen Mann zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von neun Monaten und einer Woche. Staatsanwalt Gruhl warf dem Angeklagten vor, dass er am 7. Februar dieses Jahres im Prinzengarten in Sigmaringen an zwei Schülerinnen Marihuana verkaufen wollte. Das Geschäft sei jedoch nicht zustande gekommen, weil aufmerksame Beamte des Sigmaringer Polizeireviers den geplanten Deal beobachtet und durch ihr Einschreiten verhindert hätten.

Die beiden als Zeugen geladenen Schülerinnen bestätigten dem Gericht den geplanten Drogenkauf. Beide hatten bereits bei der Polizei erklärt, dass sie sich im Park getroffen und den Angeklagten gefragt hatten, ob er "Gras“ verkaufe. Danach hätten sie sich, wie vom Dealer gewünscht, auf eine Bank gesetzt und gewartet. Als der Mann zurückgekommen sei, habe man ihm 10 Euro gegeben, doch nichts dafür bekommen – weil die Polizei eingeschritten sei. Auf Befragen von Richter Jürgen Dorner räumte eines der 16-jährigen Mädchen ein, dass es schon zuvor im Prinzenpark versucht habe, Drogen zu kaufen. Ein als Zeuge geladener Polizeiobermeister berichtete, dass der Prinzengarten zu einem Treffpunkt für den Drogenhandel geworden sei. Er hatte beobachtet, wie der Angeklagte mit den beiden Mädchen gesprochen habe. Bei einer Kontrolle habe man beim Angeklagten zunächst nichts gefunden, aber bei einem der beiden Mädchen. Ein ebenfalls beteiligter Kommissar berichtete dem Gericht, dass die Mädchen zunächst weggegangen seien, um sich zu beraten. Als sie zurückgekommen sind, habe eines der Mädchen ausgesagt, dass der Mann mit dem rosa Rucksack bekannt dafür sei, dass er Drogen verkaufe.

Am 26. März wurden beim Angeklagten bei einer Durchsuchung 0,9 Gramm Marihuana in seiner Unterhose entdeckt. Dem Gericht berichtete der Mann, der aus der Untersuchungshaft von zwei Justizbeamten in Fußfesseln zur Verhandlung vorgeführt wurde, dass er selber Drogen konsumiere und das bei ihm gefundene Rauschgift nicht zum Verkauf bestimmt war. An diesen Vorfall vom März konnte sich ein 38-jähriger Polizeihauptkommissar noch gut erinnern. Dem Gericht berichtete er, dass sich der Angeklagte bei seiner Festnahme geradezu "unverschämt und ohrenbetäubend" aufgeführt habe. Der Angeklagte sei aber nicht betrunken gewesen und für Drogenbeeinflussung habe man auch keine Anzeichen festgestellt. Der Angeklagte ist derzeit in Untersuchungshaft, weil er in Stuttgart mit Drogen erwischt wurde.

In seinem Plädoyer wies Staatsanwalt Gruhl darauf hin, dass sich beide Anklagepunkte bestätigt hätten. Den unerlaubten Drogenbesitz habe der Angeklagte eingestanden und der Vorwurf der unerlaubten Abgabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige sei durch die Aussagen der Mädchen bestätigt worden. Klar sei auch, dass, nachdem die Mädchen über die Schule gesprochen hätten, der Angeklagte sehr wohl gewusst habe, dass sie noch minderjährig seien. Für die versuchte Abgabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige beantragte der Staatsanwalt eine Freiheitsstrafe von neun Monaten und für den unerlaubten Besitz eine Geldstrafe in Höhe von 150 Euro (15 Tagessätze à 10 Euro). Daraus solle eine Gesamtstrafe von neun Monaten und einer Woche Gefängnis gebildet werden. Der Verteidiger des Angeklagten wies darauf hin, dass es im Prinzenpark immer wieder Drogengeschäfte gebe. Sein Mandant habe keine Drogen verkaufen wollen, sondern nur Ausschau nach jemand halten wollen, der etwas verkaufe und niemand habe auch eine vorbereitende Handlung gesehen. Für diese Anklage beantragte er Freispruch für seinen Mandanten. Wegen der Anklage „unerlaubter Besitz“ schloss er sich dem Strafantrag von Staatsanwalt Gruhl an. Das Gericht verurteilte den Angeklagten zu der vom Staatsanwalt beantragten Freiheitsstrafe. In seiner Urteilsbegründung wies Richter Dorner darauf hin, dass Bewährung nicht in Frage komme, weil sich der Angeklagte völlig uneinsichtig gezeigt habe. Bereits sechs Wochen nach dem Vorfall im Prinzengarten habe man wieder Marihuana bei ihm gefunden. Beim verhandelten Fall sei es "zum Verkauf nur nicht gekommen, weil die Polizei rechtzeitig eingeschritten ist".