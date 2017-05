Sigmaringen Donau-Staffellauf für einen guten Zweck

Der beliebte Volkslauf startet am Dienstag, 30. Mai um 18.30 Uhr auf dem Festplatz. Organisator ist das Haus Nazareth.

Sigmaringen (loe) Unter dem Motto „Laufen für einen guten Zweck“ findet am kommenden Dienstag, 30. Mai, um 18.30 Uhr auf dem Festplatz neben der Stadthalle in Sigmaringen wieder der beliebte Donau-Staffel-Wettbewerb statt. Organisator ist das Haus Nazareth. Die Ausgabe der Startnummern ist ab 17 Uhr, die Siegerehrung um 20 Uhr, beziehungsweise die Siegerfeier um 20.15 Uhr. Jede Mannschaft besteht aus vier Läuferinnen und Läufer. Die Strecke entlang der Donau beträgt vier mal 2,3 Kilometer. Jeder Teilnehmer muss die Distanz einmal zurückgelegt haben und dann in einem 80 Meter langen Wechselraum dem nächsten Läufer den Staffelstab – den Staffelstab kann jeder selber gestalten, ob lustig, oder originell – dem nächsten Läufer übergeben. Die Staffel-Endzeit wird anhand des Zieleinlaufs des vierten Läufers einer Staffel ermittelt. Der originellste Staffelstab wird prämiert. Der Donau-Staffellauf ist für einen guten Zweck. Eventuelle Überschüsse werden an das Haus Nazareth gespendet.