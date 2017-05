Sigmaringen Die Zündapp-Fanszene kommt in die Kreisstadt

Treffen von 25. bis 28. Mai mit 1000 Teilnehmern und 800 Fahrzeugen in Sigmaringen. Viel Programm ist auf dem Festgelände bei der Stadthalle und in den Museen geboten.

Sigmaringen – Ein außergewöhnliches Zündapp-Erlebnis findet vom 25. bis 28. Mai in Sigmaringen statt. Freunde des ehemaligen Motorrad-, Roller-, Moped- und Kleinwagenherstellers treffen sich zu einem großen internationalen Markentreffen auf dem Festplatz neben der Stadthalle und feiern 100 Jahre Zündapp. Über 1000 Teilnehmer mit mehr als 800 Zündapp-Fahrzeugen aus Deutschland, vielen europäischen Ländern – die weitesten Teilnehmer kommen aus den Vereinigten Staaten und aus Brasilien – haben sich angemeldet. „Es wird ein riesen Event, das viele Oldtimer-Fans ansprechen wird“, ist der Leiter des Orga-Teams, Rainer Bosch, von der Brauerei Zoller-Hof überzeugt. Seit über vier Jahren sind er und sein Team mit der Organisation und Vorbereitung für das Projekt „Zündapp 100“ beschäftigt.

Der Standort Sigmaringen eignet sich für dieses Treffen bestens. Die nationale und internationale Fangemeinde, Clubs und Interessengemeinschaften einigten sich schnell auf die Hohenzollernstadt nicht zuletzt auch, weil das Zündapp-Museum der Brauerei Zoller-Hof in der Kreisstadt mit seiner umfangreichen Sammlung für viele Markenfans ein besonderes Erlebnis sein wird. „Zündapp liegt uns am Herzen. Deshalb haben wir gern die Veranstalterrolle für den Zündapp 100-Event übernommen. Wir freuen uns diese einmalige Veranstaltung mit weltweiter Beachtung in Sigmaringen durchzuführen. Im Oberen Donautal haben wir dafür die besten Voraussetzungen für ein Treffen dieser Größe“, bringt es Ralf Rakel, Geschäftsführer der Brauerei Zoller-Hof, auf den Punkt.

Ein umfangreiches Programm erwartet die über 1000 Teilnehmer, die sich mit ihren Zündapp-Fahrzeugen angemeldet haben – die Betten im Sigmaringer Stadtgebiet in Hotels- und Pensionen, Jugendherberge, Camping-Plätze und Ferienwohnungen in der Umgebung sind praktisch ausgebucht – bereits bei der Anreise am Donnerstag (Christi Himmelfahrt), 25. Mai. Nach gegenseitigem Kennenlernen können die Teilnehmer eine Motorwanderung im Umland unternehmen und das Zündapp-Museum besichtigen. Mit dem Erwerb eines Event-Tickets erhalten die Gäste täglichen Zugang auf das Festgelände und können am Rahmenprogramm teilnehmen. Auch Zündapp-Teilehändler werden während der Veranstaltung beim Teilemarkt auf dem Festgelände ihre Produkte zum Kauf anbieten. Für den eintägigen Besuch gibt es an der Tageskasse Teilnehmer- und Besuchertickets zu kaufen.

Am Freitag, 26. Mai, starten die Teilnehmer ab 9 Uhr über den Tag verteilt und besichtigen das Oldtimer-Museum in Meßkirch und das Zündapp-Museum in Sigmaringen. Auch das Hohenzollern-Schloss können sie erkunden, wobei die Zündapp-Fahrzeuge auf dem Schlossgelände geparkt und präsentiert werden. Der Tag wird mit „Benzingesprächen“ auf dem Festgelände und ab 20 Uhr mit der Party-Band „Hautnah“ im Festzelt abgerundet.

Am Samstag 27. Mai, steht ab 10 Uhr die Präsentation der vielfältigen Zündapp Produktionspalette auf dem Festplatz im Fokus. Außerdem werden Specials und Customs auf Zündapp-Basis sowie Lizenz- und Nachbauten gezeigt. Dazu werden die schönsten Fahrzeuge der Baureihen gewählt. Die Fahrzeugbeherrschung der Teilnehmer wird im Rahmen eines Geschicklichkeitsturniers beim Slowrace gezeigt. Am Nachmittag spielen die „Laizer Musikanten“ im Festzelt zur Unterhaltung. Ein besonderer Höhepunkt wird an diesem Tag ab 17.30 Uhr auch der Konvoi mit einigen hundert Zündapp-Fahrzeugen sein, der an der Stadthalle startet und nach rund einer Stunde wieder über die Nepomuk-Brücke am neuen Karlsplatz entlang zum Festgelände in Sigmaringen führt. Im Festzelt findet an diesem Abend auch die Siegerehrung und Abschlussveranstaltung statt.

Das Treffen endet am Sonntag, 28 Mai, mit einem Weißwurstfrühstück im Festzelt, bevor die Teilnehmer Abschied nehmen.

