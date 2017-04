Sigmaringen Die Waffenhalle einmal selbst erforschen

Seit April können sich Besucher des Hohenzollern-Schlosses in Sigmaringen über einen Audio-Guide informieren.

Sigmaringen (loe) Seit 1. April wird den Besuchern des Hohenzollern-Schlosses ein neuer Blick in die Waffensammlung gewährt. Die Waffenhalle wurde nach umfangreicher Arbeit neu gestaltet und kann jetzt ohne Führung erforscht werden. Die Sammlung – eine der größten privaten Waffenkollektionen Europas – präsentiert eine Vielzahl an außergewöhnlichen und einmaligen Rüstungen und Waffen. Auch können die Besucher mittels einer Audio-Guide-Führung die Waffenhalle mit seinen 17 Stationen ohne Führung bis zu einer Stunde und mehr besichtigen. Die Erläuterungen dazu, die mehr ins Detail gehen als die obligatorischen Führungen, dauern etwa 50 Minuten.

Vor zahlreichen Pressevertretern gaben Karl Friedrich Fürst von Hohenzollern und Fürstin Katharina – sie hatte die Anregung zur Umgestaltung der Waffenhalle gegeben – den Startschuss zur Eröffnung der neuen Waffenhalle. Rund 3000 seltene und kostbare Exponate sowie die Waffengeschichte vom 14. bis zum 20. Jahrhundert können erforscht werden. Darunter Wissenswertes und Interessantes über Ritter, Schwerter, Renaissance-Bidenhänder, Armbrüste, Hellebarden, Kanonen und Gewehre. War bislang die Tür der Loggia am Ende der Waffenhalle verschlossen, so wird den Besuchern jetzt ein freier Blick von der Waffensammlung aus durch die Tür auf einen Ritter hoch zu Pferd gewährt. Die Umbauarbeiten, die sich über mehrere Monate bis Ende März erstreckt haben, waren sehr intensiv, berichtete Thomas Kanjar, Immobilienverwalter des Fürstenhauses, bei einem Rundgang durch die Waffenhalle den Pressevertretern. Die Waffen neu zusammengestellt hat Arno Möhl, pensionierter Oberst. Er hat die Waffen inventarisiert und als Fachmann zusammen unter der Federführung der Fürstin und des Fürsten die Texte für den Audio-Guide geschrieben. Inzwischen gibt es die Audio-Guides auch in englischer und französischer Sprache. In Vorbereitung sind spezielle Texte für Kinder. Neben den üblichen Schlossführungen gibt es eine Kombikarte und eine separate Eintrittskarte für die Waffenhalle. Ob der Besucher einen Audio-Guide beansprucht oder nicht bleib ihm selbst überlassen.