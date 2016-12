Bad Saulgau Die Sieger beim Planspiel Börse sind gekürt

Bimbos of Wallstreet hängen im Wettbewerb die Konkurrenz ab. 129 Gruppen beim Wettbewerb der Landesbank Kreissparkasse. Die erfolgreichen Schüler feiern den Abschluss gemeinsam bei einem Kinoabend in Bad Saulgau.

Bad Saulgau/Sigmaringen – Das Planspiel Börse der Landesbank Kreissparkasse ist mit einem Abschlussabend im Kino der Kurstadt nach zehnwöchiger Dauer zu Ende gegangen. Über 129 Gruppen haben mitgespielt, so der Vorstandsvorsitzende des Bankhauses, Michael Hahn. Für ihn galt es, die Besten dieses Wettbewerbs zu küren. Und der SÜDKURIER war erstmalig als begleitender Medienpartner dabei.

Zaghaft heben sie die Siegesfaust, die "Bimbos of Wallstreet". Marc Schwarz, Jens Häusler, Fabian Schmidt und Steffen Steinhart. Die Neuntklässler der Bertha-Benz-Schule haben mit einem Depotwert von 54 810,94 Euro den ersten Platz ergattert. Im landesweiten Ranking liegen sie damit auf Platz 58, bundesweit werden sie auf Platz 465 geführt – ein bemerkenswerter Erfolg. "Wir probieren es einfach noch einmal", sagten sich die Bimbos, nachdem sie im Vorjahr bei ihrer Premiere auf einen überraschenden achten Platz vorgedrungen waren, meinte ihr Spracher Steffen Steinhart. Das Thema hätte auch prima zum BWL-Unterricht in der Schule gepasst, wo gerade die Aktiengesellschaften, also Kapitalgesellschaften, deren Grundkapital in Aktien zerlegt ist, behandelt worden war. Mit dem Planspiel hätten sie sich tagtäglich beschäftigt und sich vor allem während der Schulpausen ausgetauscht. So investierten sie in diesen Wettkampf locker über 25 Stunden Zeit in zehn Wochen, erzählt er. "Zum Schluss ist es ja nochmals interessant geworden, da hatte uns gerade eine Gruppe überholt", deutet Steffen Steinhart auf die Bad Saulgauer Schülerkonkurrenz der "Bonzen Hanna und Co" hin. So galt für die Bimbos of Wallstreet: "Alles oder nichts". Sie hätten folglich alles riskiert und investiert und "wie beim Pokerspiel" gewonnen, beschreibt er den ultimativen Sieg im Schlussakkord.

Als Nachhaltigkeitschampion ging das Gymnasium aus Gammertingen mit Inci und Efe-Can Usanmaz, Andre Dieth, Nina Vidovic und Ertugrul Yildiz hervor. Ihre kuriose Namensgebung "Erdnussmarmelade" begründet Inci Usanmaz mit einem spontanen Gefühl in ihrem Magen: "Ich hatte einfach Hunger!" Die Mädchen hätten die Teambezeichnung unter sich ausgehandelt, "und wir haben es akzeptiert", wollte sich Incis Bruder Efe-Can, verschmitzt grinsend, in solcherlei Angelegenheiten nicht einmischen. Er spricht von lehrreichen Erfahrungen, die sie beim Planspiel Börse gemacht hätten. Wertvolle Tipps hätten sie sich von einigen Mitschülern der "Stieraffäre" geholt, die als Konkurrenten sogar hinter ihnen, auf dem dritten Platz, landeten.

Ihr Lehrer Dietmar Abt, er unterrichtet Chemie und Biologie und ist für Schülerwettbewerbe zuständig, wurde ebenfalls gewürdigt. Allen Siegerteams überreichte Hahn Geldpreise und Urkunden. Als Dreingabe wurde den Schülern der Kinofilm "Rogue One: A Star Wars Story" aus der Anthology-Reihe der Star Wars-Saga gezeigt.

Die Sieger

Gesamtranking: 1. Bimbos of Wallstreet (Bertha Benz-Schule), 2. Bonzen Hanna und Co (Störck-Gymnasium), 3. Grow up Dinero Gang (Ludwig-Erhard-Schule), 4. Pfennigfuchser 18 (Bertha-Benz-Schule), 5. Die Aktenvernichter (Liebfrauenschule), 6. The BeLa PaMa (Ludwig-Erhard-Schule), 7, Oachkatzls (Gymnasium Mengen), 8. Team Awesome (Theodor-Heuss-Schule).

Nachhaltigkeitschampion: 1. Erdnussmarmelade (Gymnasium Gammertingen), 2. Wulf Gallert Industries (Hohenzollern-Gymnasium), 3. Stieraffäre (Gymnasium Gammertingen).

Beste Auszubildende-Gruppen: 1. Verlustgeschäft AG (Landesbank Kreissparkasse, 3. Lehrjahr)