Sigmaringen Die Partei "Die Linke" hat ihren Kandidaten gekürt

Sigmaringen/Zollernalb (jüw) Claudio Wellington ist bei einer Versammlung der Partei "Die Linke" in Albstadt zum Bundestagskandidaten im Wahlkreis 295 Zollernalb-Sigmaringen gekürt worden. Der 30-Jährige arbeitet aktuell bei einer Versicherungsagentur in St. Gallen, wo er auch seit Ende vergangenen Jahres wohnhaft ist. Gebürtig ist er aus Villingen-Schwenningen, herangewachsen ist er zum größten Teil in Meersburg am Bodensee. Von Beruf ist Wellington gelernter Hotelfachmann. Er hat einen siebenjährigen Sohn. Zur Politik ist er bei einem längeren Auslandsaufenthalt in Portugal gestoßen. "Die katastrophalen Auswirkungen der europäischen Austeritätspolitik haben mich damals dazu bewogen, der portugiesischen Linkspartei Bloco de Esquerda beizutreten", sagt Wellington. Den Linken gehört er seit dem Bundestagswahlkampf 2013 an. Seit Mitte 2016 hat man ihn in den baden-württembergischen Landesvorstand der Linken als Mitglied gewählt. Zudem ist er im Kreisvorstand der Linken im Bodenseekreis aktiv.