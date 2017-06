Sigmaringen Die Grünen über visionäre Konzepte zur Wirtschaft

Wolfgang Höschele kommt am Dienstag, 27. Juni, um 19.30 Uhr nach Sigmaringen in die Alte Schule und stellt sein neuestes Buch zu seinen thematischen Ansätzen vor.

Sigmaringen – In seiner Vortragsreihe hat der Kreisverband der Grünen den Wirtschaftsgeografen Wolfgang Höschele eingeladen. Laut Mitteilung wird dieser sein visionäres Konzept „Wirtschaft neu erfinden, Grundlegung einer Ökonomie der Lebensfülle“ am Dienstag, 27. Juni, um 19.30 Uhr in der Alten Schule vorstellen. Wirtschaft – da denken viele an Geld, große Unternehmen, und Experten, deren Sprache und Denkweise nicht zu verstehen ist. Doch Wirtschaft sollte sicherstellen, dass alle gut leben können und die Lebensgrundlagen auch in Zukunft erhalten werden. Da sie das derzeit nicht tut, müsse Wirtschaft neu erfunden werden. Höschele hat sich viele Jahre in den USA und in Heidelberg mit dieser Thematik befasst, und wird nun in der Kreisstadt sein neu erschienenes Buch zum Thema vorstellen. Der besondere Fokus liegt auf dem visionären Konzept einer „Wirtschaft der Lebensfülle“ und einer Auswahl der Ansatzpunkte, um eine solche Wirtschaft zu etablieren. Am Veranstaltungsende gibt es die Möglichkeit, signierte Kopien seines Buches zu erwerben.