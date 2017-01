Kreis Sigmaringen Der Winter kann kommen

Die Straßenmeistereien sorgen für Sicherheit auf den Straßen.

Die Straßenmeistereien im Landkreis sind für den Winterdienst gerüstet. Die ersten Einsätze gab es bereits, informiert das Landratsamt. Alle Fahrzeuge und Geräte sind überprüft und wintertauglich. Die Streugutlager in den Straßenmeistereien Sigmaringen, Meßkirch und Bad Saulgau sowie deren Stützpunkten in Gammertingen, Schwenningen und Pfullendorf wurden bereits Anfang Oktober aufgefüllt. So stehen in den sechs Salzhallen insgesamt etwa 5000 Tonnen Streusalz zur Verfügung. Im vergangenen, im Vergleich zu den Vorjahren milden Winter wurden neben 6300 Tonnen Streusalz etwa 1,5 Millionen Liter Sole eingesetzt, das entspricht etwa 10 700 Badewannenfüllungen. Der Landkreis Sigmaringen besitzt in jeder Straßenmeisterei eine Soleanlage, mit der die Salzlösung selbstständig hergestellt werden kann.

Das zu betreuende Straßennetz im Landkreis Sigmaringen umfasst eine Länge von 875 Kilometern. Die Straßenmeistereien decken die Winterdiensteinsätze mit 13 eigenen Fahrzeugen ab. Darüber hinaus stehen 14 Fahrzeuge von Privatunternehmen zur Verfügung. Alle Strecken werden in sogenannten Räumschleifen abgefahren. Die Mitarbeiter des Fachbereichs Straßenbau des Landratsamts Sigmaringen sind bestrebt, die Verkehrssicherheit durch den schnellen Einsatz des Winterdiensts zu gewährleisten. Trotz der großen Anzahl an Winterdienstfahrzeugen könne es immer zu einzelnen zeitlichen Verzögerungen innerhalb des Landkreises und im Grenzbereich zu anderen Landkreisen kommen. Innerorts sind die jeweiligen Gemeinden auch auf den Bundes-, Landes- und Kreisstraßen für den Winterdienst verantwortlich. Der Landkreis unterstützt die Gemeinden dabei.

In den Straßenmeistereien wird bei anhaltenden winterlichen Verhältnissen in zwei Schichten gearbeitet. Bereits ab 2.30 Uhr sind die Mitarbeiter unterwegs, um größere Behinderungen im Berufsverkehr zu vermeiden und eine Befahrbarkeit der Straßen zwischen 6 und 22 Uhr zu gewährleisten.

Richtiges Schneeräumen

Sobald Schnee vom Gehweg auf die Straße geschoben wird, kann dieser für eine erhöhte Glättegefahr sorgen. Darüber hinaus verdreckt und taut der Schnee innerhalb kurzer Zeit. Der Schneematsch kann laut Landratsamt zu Verschmutzungen von Fußgängern und Häuserwänden führen. Der Schnee sollte daher auf Freiflächen geräumt werden.