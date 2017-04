Sigmaringen Der Verkehr nimmt in der Kreisstadt um 13 Prozent zu

Michael Preuß vom Ulmer Ingenieurbüro legt im Sigmaringer Gemeidenrat einen detailreichen Analysebericht vor.

Sigmaringen (loe) Einen detaillierten Bericht über die Fortschreibung des Gesamtverkehrsplans der Stadt Sigmaringen gab Diplom-Ingenieur Michael Preuß vom Ulmer Ingenieurbüro Modus Consult in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. In einer ersten Stufe wurden die prognostizierten Fahrtbeziehungen im Straßenverkehr auf das derzeitige vorhandene Straßennetz umgelegt. Seit der letzten Untersuchung, so Preuß, seien verkehrliche Veränderungen eingetreten. An der Verkehrserhebung, die im ganzen Stadtgebiet an verschiedenen Knotenpunkten im Jahr 2015 stattgefunden haben, beteiligten sich 290 Schüler. Darüber hinaus wurden auch Hausbefragungen und Fußgängerzählungen durchgeführt. Damit habe man in Erfahrung bringen wollen, wie hoch die Verkehrsbelastung in Sigmaringen und im Stadtteil Laiz ist. Die analysierten Verkehrszählungen und -befragungen sollen Aufschluss geben über die aktuelle Verkehrsstruktur hinsichtlich Verkehrsmengen und Verkehrszusammensetzung und darüber hinaus zu den Verkehrsbeziehungen innerhalb des Stadtgebietes sowie der Verflechtung mit dem Umland.

Rund 11 000 Fahrzeughalter wurden befragt. Fazit: Seit 1998 hat die Gesamtverkehrsnachfrage um 13 Prozent zugenommen. Mit rund 27 000 Fahrzeugen am Tag ist die Mühlbergstraße bei der Jet-Tankstelle die meistbefahrene Straße im Landkreis Sigmaringen. Allerdings hat der Verkehr in der Innenstadt durch die neue Verkehrsverbindung über die Hohenzollern-Straße bis zum Nollhof abgenommen. Dort wurden rund 5000 Fahrzeuge am Tag registriert.

Mit den neuesten Daten könne nun eine Verkehrsprognose für das Jahr 2030 erstellt werden, sagte Preuß. Gleichzeitig könne aus verkehrlicher Sicht Hinweise über die Lage und Größe von zur Diskussion stehenden Flächenausweisungen für Wohnen und Gewerbe sowie auf die künftig zu erwartende Verkehrssituation gezogen werden. Zudem biete die Verkehrsprognose auch Handlungsmöglichkeiten für geplante Baugebiete wie die Anbindung des Baugebietes Schafswiese mit potenzieller Erweiterung, weiter die Ausweitung der Fußgängerzone im Bereich Fidelisstraße und Schwabstraße und nicht zuletzt für die Entwicklungsstufe Konversion. Auch sind die Ergebnisse des Gutachtens eine Grundlage und Voraussetzung zur Bewilligung von Fördermitteln nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz.