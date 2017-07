Der Sucht im Alter will man auch im Kreis Sigmaringen begegnen

Das neues Projekt "Ula" ist für Menschen ab 60 Jahre gedacht. Mehre Partner arbeiten bereits eng zusammen. Die Finanzierung erfolgt durch die Baden-Württemberg-Stiftung

Sigmaringen – Beim Thema "Sucht" denken die meisten Menschen an betrunkene Familienväter und junge Leute, die sich mit Drogen vollpumpen. Ältere Menschen hat man dabei kaum im Fokus. Dabei sind auch bei dieser Bevölkerungsgruppe Probleme im Umgang mit Alkohol und Tablettenmissbrauch keine Seltenheit. Hilfestellung bietet das Projekt "Ula". Die drei Buchstaben stehen für "Un-Abhängigkeit und Lebensqualität im Alter". Projektverantwortlicher ist Eugen Rockenstein von der Suchtberatung in Sigmaringen.

Beim Pressegespräch macht Beratungsstellenleiter Klaus Harter deutlich, dass sich Missbrauch oder Abhängigkeit von Suchtmitteln auch bei bereits älteren Menschen noch entwickeln. Hintergründe sind meist soziale Probleme wie Vereinsamung, psychisch belastende Situationen wie in Krisen nach Beendigung der Erwerbstätigkeit oder dem Verlust von nahestehenden Personen. Der schädliche oder abhängige Konsum von Alkohol, Medikamenten und Drogen im Alter kann zu schweren gesundheitlichen Folgen führen, zumal im Alter durch körperliche Veränderungen die Verträglichkeit von Alkohol und Wirkstoffen nachlässt. Entgegen vielen Vorurteilen können Abhängigkeitserkrankungen im Alter erfolgreich behandelt werden. Doch sowohl Harter als auch Projektleiter Rockenstein machen deutlich, dass Abstinenz nicht unbedingt das Ziel sei. "Es geht nicht darum, älteren Menschen nun auch noch den Alkohol wegzunehmen, wenn dies aus medizinischen Gründen nicht zwingend erforderlich ist", sagt Rockenstein. Und von "wegnehmen" könne sowieso nicht die Rede sein. Wie bei anderen Betroffenen setze man auf Selbsteinsicht und den Willen, Hilfe anzunehmen. Auch Angehörige können einbezogen werden.

Im Landkreis Sigmaringen ist der Anteil der über 55-Jährigen bei den Klienten der Suchtberatungsstelle in den vergangenen Jahren stetig gewachsen. Und deshalb will man sich auch personell für die Betreuung dieser Altersgruppe besser aufstellen. Mit dem von der Baden-Württemberg-Stiftung unterstützten Projekt Ula ist das jetzt möglich. Immerhin kann damit eine 50-Prozentstelle finanziert werden. Die wird von Eugen Rockenstein besetzt, der in den vergangenen Monaten schon sehr aktiv war. So wurde ein Projektbeirat mit ganz unterschiedlichen Organisationen und Einrichtungen ins Leben gerufen. Der trifft sich regelmäßig, um die weiteren Schritte zu planen und um Erfahrungen und Informationen auszutauschen. Ein Novum im Kreis Landkreis Sigmaringen ist die Teilnahme des Sozialverbandes VdK an der Projektgruppe und die enge Zusammenarbeit mit dem Pflegestützpunt. "Das gibt es so in dieser Qualität sonst nirgends", weiß Rockenstein aus Gesprächen mit Kollegen in anderen Regionen. So haben 42 Beschäftigte aus Pflegeeinrichtungen und Pflegediensten an Basis-Schulungen teilgenommen. In Zukunft soll es außerdem anonymisierte Fallbesprechungen geben. Beim VdK wurden sogenannte "Ula-Botschafter" eingerichtet. Sie sollen vor Ort Ansprechpartner sein, wenn es um das Thema Sucht im Alter geht, und Kontakte zu Eugen Rockenstein vermitteln. Bislang sind die Ortsverbände Pfullendorf, Bad Saulgau, Herbertingen und Laiz dabei. Seit kurzem gibt es auch eine spezielle Gesprächsgruppe für ältere Menschen.

Projektbeirat ULA

Seine Aufgabe ist die Begleitung, die Diskussion von Inhalten und die Organisation von Veranstaltungen. Ihm gehören an: SRH-Krankenhaus Sigmaringen(Abteilung Psychiatrie), Kreisärzteschaft Sigmaringen, Apothekerverband, Pflegestützpunkt, Caritasverband Sigmaringen, Sozialverband VdK Kreisverband Sigmaringen, Arbeitsgemeinschaft Suchtselbsthilfe, Suchtberatung Sigmaringen. Die Finanzierung erfolgt über das Programm "Sucht im Alter 2" der Baden-Württemberg-Stuftung. Die Projektdauer ist auf drei Jahre. begrenzt. (kf)

Informationen im Internet:

www.suchtberatung-sigmaringen.de