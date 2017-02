Sigmaringen Der Prediger im Narrenhäs

Hermann Brodmann liest beim Sonntagsgottesdienst in St. Johann in Sigmaringen den Gläubigen die Leviten.

Sigmaringen (kf) Die Orgel spielte deutlich flotter als sonst beim Sonntagsgottesdienst, Stadtpfarrer Ekkehard Baumgartner begrüßte die Gemeinde in gereimter Form und die Kirchgänger waren überwiegend in recht bunter Kleidung gekommen. In Sigmaringen war in St. Johann Narrenmesse angesagt und die ehrwürdige Kirche war proppenvoll. Es war eine Messe der besonderen Art. Und diesmal predigte nicht der Pfarrer, sondern sein Pastoralreferent, der mit Leib und Seele auch Narr ist. Hermann Brodmann ist bei der Narrenzunft Vetter Guser schon seit vielen Jahren eine Institution. Schon beim Zunftball am Samstagabend hatte er mit kritischen Worten dafür gesorgt, dass so manchem Zuhörer das Lachen buchstäblich im Halse stecken blieb. Umso mehr war man gespannt, was nun von der Kanzel kommen würde. Ganz klar: Dieses Relikt aus alter Zeit wird sonst kaum benutzt. Es ist aber genau der richtige Ort, um den Menschen Wahrheiten "von oben" auf die Köpfe prasseln zu lassen. Mit Narrenkappe und Doppelgesicht predigte Brodmann dann auch von Alltäglichem Leben, von den Zwängen eines Christenmenschen und den Schwierigkeiten, es den Leuten und dem Herrgott gleichzeitig recht zu machen.

Und weil sich das Ganze dann an Fasnet auch reimen muss, war klar, dass der Prediger im Narrenkleid sich viel vorgenommen hatte. Um es vorneweg zu sagen: Brodmann meisterte diese Aufgabe mit Bravour und bekam dafür von den Kirchgängern auch immer wieder Zwischenapplaus. So manchem "Großkopfeten" in den Kirchenbänken hält er den Spiegel vor. Egal ob Landtagsabgeordneter, Zunftpräsident, Stadtrat, Kreisrat, Privatdozent, Narrenrat, Stiftungsrat, Clubvorstand, Geistlicher Rat oder Landrat im Ruhestand, "für manch oin isch wichtig in Beruf und Verei, dass er Träger vom a wichtige Poste sei". Doch sei das Leben an sich nicht wichtiger, als das, was man ist? "Für ons Christa soll's vor allem um's Gottesreich gau, älles andere soll ma standa und liega lau", kam die Vorgabe von der Kanzel. Und: "Unser Herrgott braucht Menscha mit Kopf, Herz und Hand, wo nochenander gucket und sorget füreinand." Und das bedeute auch keinen speziellen Gehweg für Flüchtlinge in der Sigmaringer Kaserne. Klar sei, dass nicht der Herrgott allein für die Rettung sorgen könne, auch nicht die Natur, der Staat oder der Handel im Internet. Brodmann: "Koin Weihnachtsmarkt, koi Fashionnight, bloß bessere Menscha machet a bessere Zeit." Dass Donald Trump ("I halt's bald nemma aus, scho des Gsiecht tut mir weh") durfte in der Predigt nicht fehlen. "Unglaublich, wie schnell heitzutag bloß weg ma gotzige Ma, älles in d'Hosa scheißt und sich aufrega ka", wetterte der Mann von der Kanzel. Sein Fazit: "Do lauft doch ebbes grundverkehrt, koin Trump isch des Theater wert. " Flüchtlinge, Demokratie, Ausgrenzung von Minderheiten, es wurde nichts ausgelassen, das derzeit auch viele Christen bewegt. Denen empfahl der Prediger, auch außerhalb der Fasnet mal in die Kirche zu gehen. "S'dät eich selber guat, zwecks em Evangelium, suscht brenget am End eich eire Sorga no om." Was kann man dazu noch sagen? Der Brodmann war sau gut. Amen.