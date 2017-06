Sigmaringen Der Nachwuchs ist mit Feuereifer dabei

Rekordträchtige 69 Mannschaften machen beim Donaustaffellauf in Sigmaringen mit. Das Motto heißt: „Laufen für einen guten Zweck“.

Sigmaringen – 69 Mannschaften, so viele wie noch nie, machten sich auf die 2,3 Kilometer lange Strecke an der Donau entlang beim inzwischen sechsten Donaustaffellauf. Je vier Läufer eines Teams beteiligten sich an dem Rennen unter dem Motto „Laufen für einen guten Zweck“. „Mittlerweile ein Volksfest“, nannte es Bürgermeister Thomas Schärer, der in diesem Jahr pausierte und nicht an den Start ging, bei der Siegerehrung. Erfreulich: Bei dem vom Haus Nazareth und der Stadt Sigmaringen veranstalteten Benefizlauf kamen rund 2000 Euro an Spendengelder zusammen, worüber sich der Direktor des Kinderhauses, Peter Baumeister, besonders freute. Gewonnen haben wieder einmal die Läufer des Ausdauerleistungszentrum Sigmaringen. Sie durften den Wanderpokal aus den Händen des Bürgermeisters entgegennehmen.

Bei schwül-warmen Wetter hat auch die leichte und ebene Strecke entlang der Donau nicht nur den Hobbyläufern, sondern auch den ambitionierten Läufern alles abverlangt. Dennoch überwiegte der Spaß an der Veranstaltung und das Gefühl, sich an einer guten Sache zu beteiligen und an einem Strang zu ziehen. Jeder Teilnehmer musste die Distanz einmal zurücklegen und dann in einem Wechselraum dem nächsten Läufer den Staffelstab übergeben. Dabei wurden die Läuferinnen und Läufer von ihren Fans frenetisch unterstützt.

Nicht schlecht staunten die zahlreichen Zuschauer im Zielraum, als der letzte der vier Läufer des Ausdauerleistungszentrums in der Laufzeit von nur 32,2 Minuten die Ziellinie überquerte. Rang zwei bei den Erwachsenen belegte mit 33,27 Minuten die BKK ZF & Partner, auf Platz drei landete die LG Lichtenbol mit 35,03 Minuten. Aber auch die übrigen Teams wie die Jugendherberge, der Turnerbund Sigmaringen, die Bertha-Benz-Runners, die PSG Sigmaringen Jugend, das Team InnoCamp, um nur einige zu nennen, schlugen sich recht wacker. Einige Läufer bewiesen sehr zur Freude der Zuschauer bei den Team-Namen viel Kreativität: „Lasse-flotter-laufen", „Alte Garde“, „Drei-Farben-Koalition“, „Zwei-Liter-Holz“, „Bis zum bitteren Ende“, „Die Mofas“, oder die „Alphornechos“ aus Krauchenwies gingen an den Start.

Anders als im Vorjahr, als es der Erwachsenenklasse nur die Altersklassen bis 16 Jahre gab, haben die Veranstalter die Grenze in diesem Jahr bei zwölf und 16 Jahren gesetzt. In der Altersklasse U12 siegten die Stiftis HZG, gefolgt von der Geschwister-Scholl-Schule Team 2 und den LLS-Sprinter. In der Altersklasse U16 gewann das Team St. Fidelis Ministranten, vor der Bilharzschule WRS und den „Feuerflitzern“.

Da bei dieser Veranstaltung der Spaß nicht zu kurz kommen soll, wurde neben den Siegern auch der originellste Staffelstab prämiiert. Die Kameraden der Bundeswehr, die als „Army Unicorn“ an den Start gegangen sind, haben ein buntes Einhorn gebastelt und die Geschwister-Scholl-Schule beteiligten sich bei der Wahl des kreativsten Staffelstabs mit einem Männchen mit Schnurbart. Aber auch die übrigen Staffeln, die auf einem Tisch aufgereiht waren und im Anschluss an die Läufe bestaunt werden konnten, bewiesen viel Originalität.

