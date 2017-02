Ekkehard Falk will die Gemeinderatsmitglieder der Kreisstadt Sigmaringen im März über die Polizeiarbeit und Aussichten auf einen Polizeiposten in der früheren Kaserne zu informieren.

Die Pressestelle der Stadt Sigmaringen teilt mit, dass sich der Landtagsabgeordnete Klaus Burger und der Sigmaringer Bürgermeister Thomas Schärer mit dem Polizeipräsidenten Ekkehard Falk im Polizeipräsidium Konstanz getroffen haben, um die Sicherheitslage in der Kreisstadt zu erörtern. Das Gespräch wird als offen und konstruktiv bezeichnet, bei der der Polizeipräsident seine Einschätzung zur Forderung der Stadt nach einem Polizeiposten sowie zur allgemeinen Sicherheitslage in Sigmaringen kund getan hätte. Doch konkrete Ergebnisse werden darin nicht formuliert. Der Polizeipräsident habe jedoch die Zusage gemacht, den Gemeinderat in einer Sitzung am 22. März zur Polizeiarbeit öffentlich informieren zu wollen und Fragen zu beantworten.



Burger habe den Einsatz und die Präsenz der Polizei in der Erstaufnahmestelle als gutes Signal empfunden und den jüngsten Großeinsatz mit 400 Beamten vor Ort als "große logistische Leistung“ gewürdigt, ihm habe das besonnene Vorgehen beeindruckt. Schärer zeigte sich dankbar, dass die Präsenz der Polizei in Sigmaringen erhöht werden konnte. Ein Hinweis wohl auf die dort eingerichtete eigene Ermittlungsgruppe. "Diese zehn Polizisten sind sehr ausgelastet", wies Revierleiter Alexander Canadi beim Besuch des Regierungspräsidenten Klaus Tappeser am Donnerstag auf 100 Einsätze seit Anfang Januar hin.