Sigmaringen Dekanat weckt großes Interesse

Sechzig Teilnehmer bei der Tagung des Dekanatchors des Dekanats Meßkirch-Sigmaringen im Gemeindehaus St. Fidelis in der Kreisstadt. Bruno Hamm stellt sich als neuer Bezirkskantor vor. Volker Bals blickt auf Dekanatschortag in Beuron zurück.

Sigmaringen – Der neue Bezirkskantor Bruno Hamm ist bei der Versammlung des Dekanatschors des Dekanats Meßkirch-Sigmaringen vorgestellt worden. Von seiner letzten Stelle in Ettlingen sei er es nicht gewohnt, auf augenscheinlich so großes Interesse zu stoßen. "Ich bin völlig überrascht und froh und dankbar, dass so viele heute Abend gekommen sind", sagte Hamm. Etwa sechzig Teilnehmer von Vorständen und Chorleitern des Dekanats zeigten beim musikalischen Impuls, dass sie auch musikalisch topfit sind. Hamm wählte absichtlich das den Anwesenden relativ unbekannte Lied Nr. 272 der österlichen Bußzeit aus dem neuen Gotteslob. Kräftige Stimmengewalt war die Antwort, der auch sonst bei Findungsprozessen aktiv beteiligten Vertretern der Chöre. Das Angebot von Hamm, besondere Gottesdienste und Konzerte auf der Homepage des Bezirkskantonats einzustellen, wurde begrüßt. Die Chöre sind aufgerufen, entsprechende Termine zu melden. Ein "C-Kurs-Revival" biete die kirchenmusikalische Werkwoche vom 5. bis 10. Juni in Rastatt. Aktueller Hinweis für die Veranstaltung "Orgelmusik zur Marktzeit" am Samstag, 1. April um 10.30 Uhr in der Kirche St. Johann mit Franz Liszt "Kreuzweg". Es ist eine musikalische Meditation zu den vierzehn Stationen. Es sei "hochdramatisch, musikalisch sehr interessant gemacht", so Hamm.

Dekanatschorleiter Volker Bals blickte auf den Dekanatschortag 2016 zurück. Zahlreiche Probleme und Kritik im Vorfeld mit der Organisation und auch dem Programm gingen ihm gewaltig an die Nerven: "Die Vorbereitungen waren teilweise ein bisschen holprig." Die Ausdauer sei durch eine gelungene Veranstaltung belohnt worden. "Das war ein schönes Miteinander." Die Aufstellung mit gemischten Stimmen habe funktioniert. Als "wahre Wonne" bezeichnete Bals das Klangerlebnis in der barocken Klosterkirche Beuron. "Es war richtig schön!" Aus seinen Erfahrungen des Dekanatschortages empfahl Bals für alle Beteiligten, sich eingeschlossen, für künftige Veranstaltungen "ein gutes, gerütteltes Maß an Gelassenheit in der Findung von Terminen, Orten und auch von Programmen." Für den nächsten Dekanatschortag im Jahre 2019 einigte man sich schließlich auf Samstag, 28. September 2019 in Pfullendorf. Im September können drei direkt betroffene Chöre besser an der Organisation mitwirken als Ende Juni.

Die Dekanatschorvorsitzende Paula Hafner führte durch das Programm. Sie berichtete von der Tagung des Diözesan-Cäcilien-Verbandes Freiburg. Auch dort arbeite man an einer Neukonzeption des Internetangebotes für Kirchenmusik im Erzbistum Freiburg. Von dort kommt die Empfehlung, Kirchenchöre sollten sich im Internet auf Seelsorgeeinheits- oder Dekanatsebene besser präsentieren. Wie von Hafner zu erfahren war, gibt es derzeit im Dekanat 55 Kirchenchöre mit etwa 1500 Sängerinnen und Sängern. Dazu kommen weitere zehn kirchliche Chöre und zehn Kinderkirchenchöre.