Sigmaringen Das Sigmaringer Schloss ist berühmt bis nach Asien

Wie kommt ein Bild vom Sigmaringer Schloss auf einen asiatischen Instagram-Account? SÜDKURIER-Redakteurin Isabelle Arndt ist dem nachgegangen und freut sich in ihrer Glosse über ungeahnte Berühmtheit des Hohenzollern-Denkmals.

Das Sigmaringer Schloss ist ein schönes Schloss, um das zu erkennen reicht ein flüchtiger Blick auf das mittelalterliche Meisterwerk der Hohenzollern. Und dafür braucht es nicht einmal eine Reise nach Sigmaringen, sondern die Hilfe der geläufigen Suchmaschinen im Internet genügt. Auf der Bilder-Plattform Instagram ist das Ergebnis einer solchen Suche zu betrachten: Das Sigmaringer Schloss, mit wenigen Pinselstrichen gezeichnet in den Grundfarben Gelb, Grün, Rot und Blau. Gemalt hat es, wie eine kurze Nachfrage bei dem asiatischen Account ergibt, ein Zeichenschüler von Irene Kim. Die freiberufliche Illustratorin aus Seoul in Südkorea hat im vergangenen Jahr Spanien bereist und eintägige Malkurse gestartet, dabei setzte sie sich Motivvorgaben wie „Ein Ausflug in Rom“. Als sie an ihren Schüler die Aufgabe „Schönste Schlösser der Welt“ gab, wählte er Sigmaringen. Nicht Windsor Castle in England, Alcazar in Spanien oder, wenn man in Deutschland bleiben möchte, das berühmte Neuschwanstein. Nein, der Südkoreaner wählte Sigmaringen. Welche ferne Ehre für das große Schloss und welch schöner Anlass, ihm mal wieder einen Besuch abzustatten – ganz ohne Suchmaschine.