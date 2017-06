Sigmaringen Das Donauhaus steht vor der Fertigstellung

Das Gebäude in der Kreisstadt Sigmaringen soll als Bildungszentrum des Handwerks und der Bauwirtschaft dienen. Die offizielle Einweihung des neuen Hauses ist am 15. und 16. September dieses Jahres geplant.

Sigmaringen – Als imposantes und stattliches Gebäude präsentiert sich der viergeschossige Neubau des Donauhauses auf dem Gelände des überbetrieblichen Ausbildungszentrums Sigmaringen. Die umfangreichen Bauarbeiten neigen sich dem Ende entgegen – die Handwerker legen den letzten Schliff an dem Gebäude an, das äußerlich den Charakter eines Hotels besitzt. Derzeit voll im Gange sind auch die Außenanlagen, die noch etwa zwei Wochen Zeit in Anspruch nehmen werden. Die offizielle Einweihung des Donauhauses in der Hinteren Landesbahnstraße ist am 15. und 16. September vorgesehen. Geplant ist ein „Tag des Handwerks“ der Kreishandwerkerschaft. „Die Vorbereitungen dazu laufen“, sagt der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, Karl Griener, im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Auch die Energieagentur Sigmaringen, die dort eine neue Bleibe finden wird, will mit einer Veranstaltung zur Eröffnung beitragen.

„Wir sitzen zwar noch nicht auf gepackten Koffern, die Vorbereitungen für den Umzug laufen aber bereits“, so der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, Karl Griener, der fast täglich auf der Baustelle anzutreffen ist. Griener: „Für 15. Juli ist der Umzug geplant, das Mietverhältnis beginnt ab 1. August“. Das Donauhaus soll künftig als Bildungszentrum des Handwerks und der Bauwirtschaft dienen und ein angeschlossenes Gästehaus beherbergen. Die Bauwirtschaft Baden-Württemberg, deren Berufsförderungsgesellschaft der Württembergischen Bauwirtschaft auch das Ausbildungszentrum Bau in Sigmaringen betreibt, ist Bauherr des neuen Donauhauses. Im Sommer soll der Neubau bezugsfertig sein. Dann können die Kreishandwerkerschaft Sigmaringen sowie die örtliche Bildungsakademie der Handwerkskammer Reutlingen ihre neuen Büroräume beziehen. Auch die Energieagentur Sigmaringen wird künftig im Donauhaus mit ihrer Geschäftsstelle vertreten sein.

Das neue Gebäude bietet außerdem drei größere Seminarräume für Schulungsmaßnahmen sowie insgesamt 18 komfortable Übernachtungszimmer für die zahlreichen Teilnehmer der diversen Weiterbildungskurse. Sämtliche Einzelzimmer haben Hotelstandard und bieten neben Flachbildschirm auch WLAN-Zugang. In dem Bildungszentrum werden unter anderem Vorbereitungskurse auf die Meisterprüfung sowie Aufstiegsfortbildungen in der Bauwirtschaft angeboten.

Der Neubau ersetzt zum Teil das in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts erbaute alte Donauhaus, das nicht mehr den aktuellen technischen Anforderungen entsprochen hat. Jahrzehntelang hat es zunächst als Arbeiterwohnheim gedient, danach als Lehrlingsinternat und zum Schluss als Unterbringung für Asylbewerber. Im Januar und Februar dieses Jahres wurde das Gebäude schließlich abgerissen. Im Anschluss daran wurden die Arbeiten mit dem Neubau begonnen.

Um sich ein Bild von dem neuen Donauhaus machen zu können, werden die Mitglieder des Sigmaringer Bauausschusses am Mittwoch, 21. Juni, vorab einer öffentlichen Sitzung das Gebäude in Augenschein nehmen.

Ausbildungszentrum

Seit 1979 wird die überbetriebliche Ausbildung auf einer Gesamtfläche von rund 26 000 Quadratmetern in Sigmaringen durchgeführt. In neuu Ausbildungshallen bietet das Ausbildungszentrum Platz für eine nachhaltige, handlungsorientierte und zeitgemäße Ausbildung für Maurer, Betonbauer Straßenbauer sowie die Metallgrundausbildung der Baugeräteführer. Das Freigelände für den Straßenbau- beziehungsweise Vermessungsübungen besitzt eine Fläche von knapp 2000 Quadratmetern. Zusätzlich ist der Werkstattbereich noch mit drei Unterrichts-Lehrsälen sowie einem Betonlabor ausgestattet. In drei modern ausgestatteten Schulungsräumen im Verwaltungsgebäude werden die Lehrgänge zum Betonprüfer, zum Vorarbeiter im Hoch und Tiefbau, sowie der Werkpolier Hochbau angeboten. (loe)