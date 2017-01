Sigmaringen Charme, drehende Teller und tollkühne Akrobatik

Der Chinesischer Nationalcircus versetzt das Sigmaringer Publikum mit neuem Programm in der Stadthalle in höchstes Erstaunen.

Atemberaubende Akrobatik bot der Chinesische Nationalcircus mit seinem neuen Programm "The Grand Hongkong Hotel" in der Sigmaringer Stadthalle. Immer wieder entlud sich die Spannung des Publikums mit einem Aufschrei, wenn den Jonglage-Künstlern Spektakuläres präsentierten.

Mit dem neuen Programm, das erst im Dezember startete, versetzte der Chinesische Nationalcircus seine Besucher in die schillernde Welt der ehemaligen britischen Kronkolonie Hongkong, wo die Menschen aus allen Herren Ländern dicht an dicht wohnen und leben – Freibeuter, Traumtänzer, Visionäre. Hongkong bedeute "duftender Hafen", wie ein Sprecher das Publikum auf die Atmosphäre vorbereitete. Die Metropole sei für Menschen gemacht, die alles auf eine Karte setzen wollen.

Zu Beginn erklang aus den Lautsprechern lautes Durcheinandergerede von Stimmen und Sprachen vor der Kulisse eines feudalen Hotels, eines Ort, an dem die verschiedensten Charaktere aufeinandertreffen. In dieser Szene bewegten sich die Akrobaten, die auch mit tänzerischen Elementen die Zuschauer in die Tradition des Reiches der Mitte eintauchen ließ. Zum besonderen Flair trug der Pianospieler bei, der fast alle Szenen live begleitete. Zwischendurch durfte über einen Dienstboten herzlich gelacht werden, dem so einiges misslang, der jedoch unglaublich geschickt auf einer Stehleiter, die keine stabilisierenden Füße besaß, behände herauf und herunter balancierte und zwischen den Stegen hindurchschwang.

Laute Ausrufe des Erstaunens waren zu hören, wenn sich die Akrobatinnen schlangenähnlich verbogen als besäßen sie anstatt einer Wirbelsäule einen Gummischlauch, der den Körper aufrecht hält, ihn aber in jede erdenkliche Richtung abbiegen lässt. Mit einer Leichtigkeit scheint das Schlangenmädchen mit einer Hand auf einer Stange zu balancieren, während sie den anderen Arm und die Beine wendet und dreht.

Aufsehenerregend war die Jonglage mit riesigen Tongefäßen, welche die Akrobaten auf ihren Köpfen von einem Rand auf den anderen Rand hüpfen ließen oder sich so zuwarfen, dass das schwere Gefäß im Nacken des Partners landete.

Bunte Kostüme, Charme und Leichtigkeit, wirbelnde Diabolos, wild fliegende Hüte, drehende Reifen, Teller, Tücher und hohe Menschenpyramiden versetzten das Publikum über zwei Stunden lang in Staunen und in Anspannung, wofür die Akrobatinnen und Akrobaten lang anhaltenden Applaus erhielten.