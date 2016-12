Sigmaringen Carlas Saxaffair spielt im Alten Schlachthof

Carlas Saxaffair bestreiten am morgigen Donnerstag, 22. Dezember, um 20 Uhr ein Konzert im Alten Schlachthof.

Es ist ein außergewöhnliches Quartett, das sich mit Wolfgang Eisele (Sopran, Alto, Arrangement, Komposition), Helmut Stegen (Tenor), Fritz Rebstein (Alto) und Stefan Dudda (Bariton und Text) zusammensetzt. Ein Adventskranz mit vier Saxofonen? Das funktioniert. Die modernen Arrangements des Saxofonisten Wolfgang Eisele sollen ein innovatives Hörerlebnis bieten.



Ob "Tochter Zion", "Stille Nacht", "Jingle bells" oder "Oh du Fröhliche" – die Weihnachtslieder erscheinen in einem neuen jazzigen oder klassisch sakralen Gewand, speziell harmonisiert, rhythmisiert und interpretiert – so der Veranstalter. Gedichte, kuriose Anekdoten, verbunden mit den musikalischen Kompositionen, sollen es dem Besucher ermöglichen, in die ganze Bandbreite der Weihnachtszeit einzutauchen.

Eintritt: 14 Euro, ermäßigt 8 Euro, Kartentelefon: 0 75 71/33 33.