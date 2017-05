Sigmaringen Calisthenics-Park in Sigmaringen offiziell eröffnet

Das Jugendforum entwickelt den Jugendfreizeitbereich an der Donau weiter.

Sigmaringen (loe) Die Mitglieder des Jugendforums Sigmaringen haben einen neuen Calisthenics-Park eröffnet. „Neben der bestehenden Skateranlage und dem Volleyballfeld ist diese Anlage eine optimale Weiterentwicklung im Jugendfreizeitbereich“, sagte Bürgermeister Thomas Schärer bei der Eröffnung. Damit könne auch in Sigmaringen dem neuen Trend des Outdoor-Fitnesssports nachgegangen werden. Sein Dank galt dem Jugendforum, die eine Arbeitsgruppe gegründet hat, um die Idee der Anlage, die es im weiten Umkreis so nicht gibt, zu verwirklichen. Jeder, so auch Schulklassen und Vereine, können diese Anlage benutzen.

In Zusammenarbeit mit dem Stadtbauamt und dem städtischen Fachbereich Familie, Jugend, Bildung und Demografie wurden die Pläne angefertigt. Der Gemeinderat hat anschließend in einer Sitzung die Gelder für diese Anlage zur Verfügung gestellt. Nach der offiziellen Begrüßung durch Aaron Stark und Jarvis Faubert, Mitglieder des Jugendforums, stellten Kai Siebler und Dennis Lieb einzelne Übungen an den Stangen vor. Der Calisthenics-Park in Sigmaringen beinhaltet unterschiedliche Geräte, an den Übungen für alle Muskeln im Körper gemacht werden können, erklärte Aaron Stark.

Jeden Mittwoch, von 16 bis 18 Uhr, werden im Calisthenics-Park Hilfestellungen angeboten.