Sigmaringen CDU-Stadtverband Sigmaringen konstituiert sich

Christdemokraten legen Schwerpunkte der Arbeit für das Wahljahr fest.

Sigmaringen – Der neu gewählte Vorstand des CDU-Stadtverbandes Sigmaringen ist zur konstituierenden Sitzung zusammengekommen. Neben dem Thema Bundestagswahlkampf standen die Projekte Neumitgliederpflege und Einbindung der jüngeren Mitglieder auf der Agenda des neuen Vorstands. Zudem wurden kommunalpolitische Themen diskutiert.

Wie der CDU-Stadtverband mitteilt, hat er sich die erste größere Veranstaltung für diesen Frühsommer vorgenommen: eine „Blaulichtveranstaltung“ mit dem Bundestagsabgeordneten Thomas Bareiß und dem Landtagsabgeordneten Klaus Burger, bei der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, der Rettungsdienste und der Polizei den Abgeordneten ihre Sorgen und Nöte schildern sollen. „Unser Ziel muss dabei sein, dass die Betroffenen wirklich zu Wort kommen, wir sollten in erster Linie Zuhörer sein“; erläutert die neue Stadtverbandsvorsitzende Sabine Maier das Vorhaben. Neben den üblichen Wahlveranstaltungen will der Vorstand in punkto Neumitglieder darauf achten, „dass der Schwung und die Motivation, die jemanden zum Eintritt in die CDU bewegen nicht ungenutzt verpuffen“, sagte Maier.

Der CDU-Stadtverband versteht sich als Motor in der Kommunalpolitik. Froh zeigten sich die Christdemokraten, dass der Landkreis bereit ist, in der Kreisstadt zu investieren. „Die Erweiterung der Kliniken ist ein klares Bekenntnis zum Standortt“, sagte Maier. Allerdings blickt die Psrtei mit gemischten Gefühlen auf den Bau des neuen Parkhauses. Unklar bleibe nämlich, ob der Bau, der lediglich 60 zusätzliche Parkmöglichkeiten vorsieht, tatsächlich zukunftsweisend sei. Einige Christdemokraten befürchten, dass durch die Bewirtschaftung der Druck auf die ohnehin geplagten Gebiete im Bereich Schützenstraße, Oberer Wentel, vom Wirtschaftsgymnasium bis zu den Kreiskliniken sich verschärfen könnte. Die Parkplätze am Sandbühl mit der Kreissporthalle, der Bertha-Benz-Schule und dem Krankenhaus sind seit Jahren ein Problemfall. Sabine Maier appellierte, „ein Auge darauf zu haben, dass hier nicht auf Kosten der anliegenden Sigmaringer Bürger und ein neuer Missstand entsteht.“