Sigmaringen CDU-Abgeordneter Bareiß: Keine Steuererhöhung für Fleisch!

Traditionelles Dreikönigstreffen des ­Bauernverbandes Biberach-Sigmaringen und dem Verein für landwirtschaftliche Fortbildung.

Das traditionelle Treffen der Landwirte wurde am Dreikönigstag wieder vom Kreisbauernverband Biberach-Sigmaringen und dem Verein für landwirtschaftliche Fortbildung (VFL) ausgerichtet, und die Stadthalle war bestens gefüllt. Der Erste Landesbeamte Rolf Vögtle kritisierte in seinem Grußwort das geringe Einkommen vieler Landwirte. Trotzdem würden immer wieder junge Leute diesen Beruf ergreifen. So sei man zuversichtlich, die entsprechende Fachklasse an der Bertha-Benz-Schule in Sigmaringen erhalten zu können. Auch die Technikerschule erfreue sich großer Beliebtheit. "Wer keinen Job hat, bei dem er Geld verdient, der wird keine Familie gründen", kritisierte auch Sigmaringens Bürgermeister Thomas Schärer. "Sie alle verteidigen vor Ort unsere Traditionen. Sie bringen sich enorm in unsere Gesellschaft ein, auch im Ehrenamt", lobte der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Bareiß die Landwirte und machte deutlich, dass eine Steuererhöhung auf Fleisch mit der CDU nicht zu machen sei: "Da haben manche wohl ihren Silvesterrausch nicht ausgeschlafen!"

Hauptredner Clemens Dirscherl, Geschäftsführer des evangelischen Bauernwerks in Württemberg, empfahl bezüglich der Massentierhaltung eine differenzierte Betrachtungsweise. Mit seinem Vortrag zum Tierwohl hatte er ein Thema mitgebracht, das den Bauern "ganz gewaltig auf den Wecker geht". Schon immer habe der Mensch Tiere genutzt und Fleisch gegessen. Erst durch den Fleischkonsum konnte sich nach wissenschaftlichen Erkenntnissen die menschliche Intelligenz entwickeln. Und laut dem Buch "Genesis" in der Bibel habe Gott den Menschen auch zuerst als Vegetarier erschaffen und erst nach dem Sündenfall hätten Adam und Eva sich ein Fell umgehängt.

"Gott hat schon die Fürsorge für den Menschen in den Blickpunkt genommen, damit er sich keine Blöße gibt." Nach der Sintflut habe es einen neuen Bund gegeben und danach durfte sich der Mensch der Tiere auch als Genussmittel bedienen. Heute sei die Situation genau umgekehrt. Dirscherl: "Das Nutzen und Essen von Tieren wird kritisch hinterfragt." Dieser Sinneswandel habe mit der Tatsache zu tun, dass das Tier im Laufe der Zeit zu einem Ersatzkameraden wurde, erklärte Dirscherl. Erkenntnisse aus der Veterinärmedizin belegten, dass das Tierwohl auch von der Haltung abhängig ist. 87 Prozent der Bevölkerung wünschen sich, dass es den Tieren besser geht.

"Kann man aus der Bibel Vorschriften für die Tierhaltung entnehmen?", fragte Clemens Dirscherl in die Runde. Die Argumentation von Tierschutzorganisationen wie Peta sieht er als einseitig und unseriös an: "Wenn der Wolf beim Lamm liegt, dann ist das eine Friedensvision und kein Handbuch zum Umgang mit Tieren." Es werden auch Schlachtungen und Verzehr von Tieren beschrieben. "Nicht mit Veggi-Burger, sondern mit einem Ochs" habe man die Rückkehr des verlorenen Sohnes gefeiert. Die Bibel wolle das Miteinander von Mensch zu Mensch beschreiben und nicht das Miteinander von Mensch und Tier. Massentierhaltung komme auch in der Bibel vor. 14 000 Schafe oder 1000 Eselinnen, das sei doch schon eine Menge, wie man im Buch Hiob nachlesen könne, wobei der Landwirt das Tierwohl anders definiere, als der Naturwissenschaftler. Etablierte Haltungsmethoden müsse man hinterfragen. Ist die Mitgeschöpflichkeit des Tieres aus dem Blickfeld geraten? Wurde die Produktion zu sehr in den Vordergrund gerückt? "Die gleichen Professoren, die ihnen ihre Ställe empfohlen haben, die wollen jetzt nichts mehr davon wissen und zeigen ständig neue Perspektiven auf", kritisierte der Referent.

Wie geht man mit den Menschen um, die sich als Landwirte um die Tiere kümmern. Es sei einfach, Verbote zu erlassen, doch die Umsetzung müsse auch entsprechend ausgerichtet werden, nannte Dirscherl das Kupieren von Schwänzchen bei Ferkeln als Beispiel. Aber, das Selbstverständnis der Landwirte, dass sie genau wissen, wie es geht, dass sie sich nichts sagen lassen müssen, das müsse man ad acta legen. "Man muss die einzelnen Produktionszusammenhänge hinterfragen", resümmierte Dirscherl, dass beim Thema Tierwohl eine ehrliche Bestandsaufnahme nötig sei, wozu auch die Mitverantwortlichkeit von Wirtschaft und der Verbraucher gehöre.

Für Kreisobmann Gerhard Glaser vom Bauernverband war 2016 ein "Jahr des Schreckens" mit den Vorkommnissen am Kölner Dom, dem Auftreten des Zika-Virus, schlimmen Wetterverhältnisse auch in der Region und großen Löchern in den Geldbeuteln der Landwirte. Die Landtagswahl brachte für die CDU zwar eine historische Niederlage, aber auch ein Zurück an die Macht. Glaser: "Und es gibt jetzt wieder einen richtigen Landwirtschaftsminister." Derzeit rieche es in der Welt nach Religionskrieg, es gehe aber nur um Macht und Gewalt, erklärte der Bauernchef. Stefan Käppeler, Vorsitzender des VDL, sieht bei der Preisentwicklung für 2017 in der Landwirtschaft bei manchen Produkten eine leicht positive Wende. Doch immer mehr Landwirte geben auf. So habe es im Kreis Sigmaringen zum Jahresende noch nicht einmal mehr 60 Ferkelerzeuger gegeben. Käppeler: "Die Betriebe gehen leise aber ständig." Nach Überzeugung des Landwirtes "wird die Tierhaltung im ländlichen Raum vernichtet."

Landwirtschaft in der Bibel

"Du sollst von deinem Großvieh und Kleinvieh schlachten, so wie ich dir befohlen habe" (5. Mose 12:21).

"Wenn der Herr, dein Gott, dein Gebiet vergrößert, wie er es

dir zugesagt hat, und du, weil du Appetit auf Fleisch hast,

sagst: Ich möchte gern Fleisch essen, dann darfst du so viel

Fleisch essen, wie du möchtest." (Buch Deuterononium 12,20-21).

"Alles was sich regt und lebt, das sei eure Speise." (1. Mose, 9:3)

"Und der Herr segnete Hiob fortan mehr als einst, so dass er 14 000 Schafe, kriegte und 6000 Kamele und tausend Joch Rinder und tausend Eselinnen." (Buch Hiob, 42, 12)